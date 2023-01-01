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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

ChatGPT 没有发言权......直到现在！只需点击几下即可立即生成高质量内容并赋予其声音！ 现在，您可以轻松地为您自己的企业或客户创建拉动利润和引人注目的内容，包括：电子邮件、广告、文章、博客文章、播客、视频脚本、销售信函等！ 二合一 ChatGPT 支持的应用程序 | GPT 写入工具 | GPT 语音创建器 |内置提示|可定制的 DFY 销售内容 |商业许可

网站： gptvoicer.com

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