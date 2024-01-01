替代项 - Gopuff
Instacart
instacart.com
Instacart 是一家美国公司，在美国和加拿大经营杂货配送和提货服务。该公司通过网站和移动应用程序提供服务。该服务允许客户从参与的零售商处订购杂货，并由私人购物员完成购物。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 可以轻松管理最后一英里的交付。直观的路由、调度、实时跟踪、分析等。
Routific
routific.com
最简单的送货路线规划软件。 Routific 将强大的路线优化与五星级配送体验相结合，使规划本地配送路线变得轻松且有利可图。
Local Express
localexpress.io
End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.
Good Eggs
goodeggs.com
Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.
Locate2u
locate2u.com
路线规划和交付优化 我们让您轻松交付物品或跟踪您的服务。使用您自己的车队或在单个应用程序中将送货外包给其他快递员。
Shelf Engine
shelfengine.com
Shelf Engine 可自动化整个杂货订购流程。我们向供应商支付他们交付的一切费用。杂货商只为销售的商品付费。