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替代项 - Gopuff

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart 是一家美国公司，在美国和加拿大经营杂货配送和提货服务。该公司通过网站和移动应用程序提供服务。该服务允许客户从参与的零售商处订购杂货，并由私人购物员完成购物。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet 可以轻松管理最后一英里的交付。直观的路由、调度、实时跟踪、分析等。

Routific

Routific

routific.com

最简单的送货路线规划软件。 Routific 将强大的路线优化与五星级配送体验相结合，使规划本地配送路线变得轻松且有利可图。

Local Express

Local Express

localexpress.io

End-to-end grocery eCommerce platform for grocery stores, restaurants, bakeries or any other industry-specific businesses to go online.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Absurdly fresh groceries and meal-kits delivered same day.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

路线规划和交付优化 我们让您轻松交付物品或跟踪您的服务。使用您自己的车队或在单个应用程序中将送货外包给其他快递员。

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine 可自动化整个杂货订购流程。我们向供应商支付他们交付的一切费用。杂货商只为销售的商品付费。

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