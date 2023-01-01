替代项 - Google Slides
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 在线版本免费协作。将演示文稿保存在 OneDrive 中。与他人分享并同时合作。 Microsoft PowerPoint 是一款演示程序，由 Forethought, Inc. 的软件公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 创建。它于 1987 年 4 月 20 日发布，最初仅适用于 Macintosh 计算机。 PowerPoint 出现三个月后，微软以 1400 万美元的价格收购了它。这是微软的第一笔重大收购，微软在 Forethought 所在的硅谷设立了一个新的 PowerPoint 业务部门。PowerP...
Microsoft Sway
office.com
创建和共享交互式报告、演示文稿、个人故事等。 Sway 是一款易于使用的数字讲故事应用程序，用于创建交互式报告、演示文稿、个人故事等。其内置设计引擎可帮助您在几分钟内创建专业设计。借助 Sway，您的图像、文本、视频和其他多媒体都会以一种增强您的故事的方式流动在一起。 Sway 确保您的创作在任何屏幕上都看起来很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由 Apple Inc. 开发的演示软件应用程序，作为 iWork 生产力套件的一部分。Keynote for Mac 的最新主要更新版本 10 于 2020 年 3 月发布。2010 年 1 月 27 日，Apple 宣布推出新版本的 Keynote适用于 iPad，具有全新的触摸界面。
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示软件公司，成立于 2009 年，在布达佩斯、旧金山和里加设有办事处。截至 2018 年 4 月，Prezi 拥有超过 1 亿用户，创建了超过 3.25 亿份公共演示文稿，观看次数超过 35 亿次次。prezi这个词是匈牙利语中“presentation”的缩写形式。
Zoho Show
zoho.com
幻灯片、故事和想法可以激发灵感。 Zoho Show 可让您以更智能的方式创建、协作、演示、广播和发布演示文稿。