替代项 - Google Password Manager
LastPass
lastpass.com
LastPass 是一款免费增值密码管理器，可在线存储加密密码。 LastPass 的标准版本带有一个网络界面，但还包括适用于各种网络浏览器和许多智能手机应用程序的插件。它还包括对小书签的支持。 LogMeIn, Inc. 于 2015 年 10 月收购了 LastPass。
Bitwarden
bitwarden.com
Bitwarden 是一项免费的开源密码管理服务，它将网站凭据等敏感信息存储在加密的保管库中。 Bitwarden 平台提供各种客户端应用程序，包括 Web 界面、桌面应用程序、浏览器扩展、移动应用程序和 CLI。 Bitwarden 提供云托管服务以及在本地部署解决方案的能力。
1Password
1password.com
1Password 是由 AgileBits Inc. 开发的密码管理器。它为用户提供了一个在虚拟保管库中存储各种密码、软件许可证和其他敏感信息的位置，该虚拟保管库由 PBKDF2 保护的主密码锁定。默认情况下，这个加密的保管库存储在公司的服务器上，按月付费。
Dashlane
dashlane.com
Dashlane 是一款基于订阅的跨平台密码管理器和数字钱包应用程序，可在 macOS、Windows、iOS 和 Android 上使用。 Dashlane 使用免费增值定价模式，其中包括免费套餐和高级订阅。
NordPass
nordpass.com
NordPass 是 2019 年推出的专有密码管理器。它旨在帮助用户组织密码和安全笔记，将它们保存在一个地方——加密的密码库。该服务有免费和高级版本，但免费版本缺乏许多付费功能，例如多设备登录。 NordPass 是一款跨平台应用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它还在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供浏览器扩展。
Password Generator
passwordsgenerator.net
强密码生成器可创建安全密码，如果不通过互联网发送密码，就无法在您的设备上破解这些密码，并学习 30 多种技巧来保证您的密码、帐户和文档的安全。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是顶级的个人和企业密码管理器，可防止与密码相关的数据泄露和网络威胁。立即免费试用！
hide.me Password Generator
hide.me
随机密码生成器。使用我们高度安全的密码生成器生成复杂、强且随机的密码。
Password Crypt
pcrypt.com
如果您的密码很弱，您的高科技安全措施将毫无用处。 Password Crypt 使用最高的加密标准保护您的密码，同时为您提供全面的概览、控制和密码安全性。
PasswordsGenerator.net
passwordsgenerator.net
强密码生成器可创建安全密码，如果不通过 Internet 发送密码就无法在您的设备上破解，并学习 40 多种技巧来保证您的密码、帐户和文档的安全。
Avira Password Manager
avira.com
Avira 密码管理器 ✓ 创建和存储安全密码 ✓ 如果需要，可自动登录 ►立即探索！
KeeWeb
keeweb.info
KeeWeb 是一款与 KeePass 兼容的免费开源密码管理器，提供网络版本和桌面应用程序。底层文件格式是KDBX（KeePass 数据库文件）。
Passpack
passpack.com
团队密码管理器 强大的密码管理功能 高度安全的“零知识”模型 对中小型企业的最佳价值 团队密码管理对企业的重要性 对项目、数据和应用程序的安全共享访问对于实现协作至关重要，尤其是在远程团队成员。 Passpack 作为与平台无关的平台为企业提供了令人信服的价值主张
SecureSafe
securesafe.com
SecureSafe – 适合企业的安全云存储和密码管理器。最大程度的保护——安全地存储、编辑、共享文档。
Clipperz
clipperz.is
在线密码管理器和数字保管库对您和您的数据一无所知。您提交的所有内容都会先由浏览器加密，然后...