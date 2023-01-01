替代项 - Google Password Manager

NordPass

nordpass.com

NordPass 是 2019 年推出的专有密码管理器。它旨在帮助用户组织密码和安全笔记，将它们保存在一个地方——加密的密码库。该服务有免费和高级版本，但免费版本缺乏许多付费功能，例如多设备登录。 NordPass 是一款跨平台应用程序，可在 Windows、macOS、Linux、Android 和 iOS 上使用。它还在 Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Brave、Opera 和 Safari 上提供浏览器扩展。