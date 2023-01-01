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人工智能优先的笔记本，以您自己的文档为基础，旨在帮助您更快地获得见解。 NotebookLM 是一款实验性产品，旨在利用语言模型的强大功能和前景与现有内容相结合，更快地获得关键见解。将其视为虚拟研究助理，可以总结事实、解释复杂的想法并集思广益新的联系——所有这些都基于您选择的来源。 NotebookLM 和传统 AI 聊天机器人之间的一个关键区别在于，NotebookLM 可以让您在笔记和来源中“扎根”语言模型。源头扎根有效地创建了一个熟悉与您相关的信息的个性化人工智能。从今天开始，您可以在您选择的特定 Google 文档中使用 NotebookLM，我们很快就会添加其他格式。

网站： notebooklm.google.com

免责声明：WebCatalog 与“NotebookLM”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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