替代项 - Google Maps

Waze

waze.com

Waze（希伯来语：ווййז‎，以前称为 FreeMap Israel）是 Google 旗下的一款 GPS 导航软件应用程序。它适用于支持 GPS 的智能手机和平板电脑。它提供逐段导航信息以及用户提交的旅行时间和路线详细信息，同时通过移动电话网络下载与位置相关的信息。 Waze 将其应用程序描述为社区驱动的 GPS 导航应用程序，可免费下载和使用。 以色列公司 Waze Mobile 开发了 Waze 软件。 Ehud Shabtai、Amir Shinar 和 Uri Levine 创立了该公司。两家以色列风险投资公司 Magma 和 Vertex Ventures Israel 以及...