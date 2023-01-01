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替代项 - Google Maps

Waze

Waze

waze.com

Waze（希伯来语：ווййז‎，以前称为 FreeMap Israel）是 Google 旗下的一款 GPS 导航软件应用程序。它适用于支持 GPS 的智能手机和平板电脑。它提供逐段导航信息以及用户提交的旅行时间和路线详细信息，同时通过移动电话网络下载与位置相关的信息。 Waze 将其应用程序描述为社区驱动的 GPS 导航应用程序，可免费下载和使用。 以色列公司 Waze Mobile 开发了 Waze 软件。 Ehud Shabtai、Amir Shinar 和 Uri Levine 创立了该公司。两家以色列风险投资公司 Magma 和 Vertex Ventures Israel 以及...

Yandex Maps

Yandex Maps

yandex.com

即使您没有确切的地址，Yandex.Maps 也能帮助您找到目的地 — 获取乘坐公共交通、驾车或步行的路线。

OpenStreetMaps

OpenStreetMaps

openstreetmap.org

OpenStreetMap 是免费的 wiki 世界地图。

네이버 지도

네이버 지도

map.naver.com

搜索空间。连接生活。发现一张新地图，只需一次搜索即可连接所有空间的信息，包括位置、公共汽车、地铁和道路。 纳维尔地图

百度地图

百度地图

map.baidu.com

浏览地图、搜索地点、查询公交驾车线路、查看实时路况，您的出行指南、生活助手。提供地铁线路图浏览，乘车方案查询，以及准确的票价和时间信息。 Baidu Maps (百度地图) is a desktop and mobile mapping solution similar to Google Maps, but covering only the Greater China region.

HERE WeGo

HERE WeGo

here.com

HERE WeGo - 地图 - 路线 - 方向 - 从 A 到 B 的所有路线合而为一

Qwant Maps

Qwant Maps

qwant.com

地图服务可以找到正确的地址并引导您四处走动，而无需跟踪您。

腾讯地图

腾讯地图

map.qq.com

提供全国400多个城市的地图浏览、地址查询、兴趣点搜索、公交换乘、驾车导航、公交线路及站点查询等多项服务. Tencent Maps is a desktop and web mapping service application and technology provided by Tencent, offering satellite imagery, street maps, street view and historical view perspectives, as well as functions such as a route planner for traveling b...

Petal Maps

Petal Maps

petalmaps.com

Petal Maps是华为为HarmonyOS、Android和iOS操作系统设备提供的基于TomTom的地图服务。它提供卫星图像、航空摄影、3D 环境视图、路线规划导航、平视显示以及步行、汽车、自行车和公共交通的路线规划。

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