替代项 - Google Maps
Waze
waze.com
Waze（希伯来语：ווййז，以前称为 FreeMap Israel）是 Google 旗下的一款 GPS 导航软件应用程序。它适用于支持 GPS 的智能手机和平板电脑。它提供逐段导航信息以及用户提交的旅行时间和路线详细信息，同时通过移动电话网络下载与位置相关的信息。 Waze 将其应用程序描述为社区驱动的 GPS 导航应用程序，可免费下载和使用。 以色列公司 Waze Mobile 开发了 Waze 软件。 Ehud Shabtai、Amir Shinar 和 Uri Levine 创立了该公司。两家以色列风险投资公司 Magma 和 Vertex Ventures Israel 以及...
Yandex Maps
yandex.com
即使您没有确切的地址，Yandex.Maps 也能帮助您找到目的地 — 获取乘坐公共交通、驾车或步行的路线。
OpenStreetMaps
openstreetmap.org
OpenStreetMap 是免费的 wiki 世界地图。
네이버 지도
map.naver.com
搜索空间。连接生活。发现一张新地图，只需一次搜索即可连接所有空间的信息，包括位置、公共汽车、地铁和道路。 纳维尔地图
百度地图
map.baidu.com
浏览地图、搜索地点、查询公交驾车线路、查看实时路况，您的出行指南、生活助手。提供地铁线路图浏览，乘车方案查询，以及准确的票价和时间信息。 Baidu Maps (百度地图) is a desktop and mobile mapping solution similar to Google Maps, but covering only the Greater China region.
HERE WeGo
here.com
HERE WeGo - 地图 - 路线 - 方向 - 从 A 到 B 的所有路线合而为一
Qwant Maps
qwant.com
地图服务可以找到正确的地址并引导您四处走动，而无需跟踪您。
腾讯地图
map.qq.com
提供全国400多个城市的地图浏览、地址查询、兴趣点搜索、公交换乘、驾车导航、公交线路及站点查询等多项服务. Tencent Maps is a desktop and web mapping service application and technology provided by Tencent, offering satellite imagery, street maps, street view and historical view perspectives, as well as functions such as a route planner for traveling b...
Petal Maps
petalmaps.com
Petal Maps是华为为HarmonyOS、Android和iOS操作系统设备提供的基于TomTom的地图服务。它提供卫星图像、航空摄影、3D 环境视图、路线规划导航、平视显示以及步行、汽车、自行车和公共交通的路线规划。