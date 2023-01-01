替代项 - Google Docs

iCloud Pages

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Pages 是由 Apple Inc. 开发的文字处理器。它是 iWork 生产力套件的一部分，可在 macOS、iPadOS 和 iOS 操作系统上运行。它也可以在 iCloud 网络上使用。Pages 的第一个版本于 2005 年 1 月 11 日发布，一个月后发布。