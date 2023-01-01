WebCatalog

替代项 - Google Contacts

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

您可以使用 iCloud.com 上的“通讯录”使您的联系人井井有条并易于查找。您所做的更改会自动显示在 iCloud.com 上以及您设置 iCloud for Contacts 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的“通讯录”应用程序，或 Windows 计算机上的 Microsoft Outlook。

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

适合专业人士、团队和小型企业的最直观的联系人管理应用程序。使用 Contacts+ 轻松管理您的关系。

Outlook People

Outlook People

live.com

People 是一款联系人管理应用程序和地址簿。它允许用户组织和链接来自不同电子邮件帐户的联系人

Zoho ContactManager

Zoho ContactManager

zoho.com

通讯录管理软件，清爽简单。 Zoho ContactManager 是一款在线联系人管理软件，可让您在一个地方组织联系人、任务和交易。

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

检查地址栏中的 URL 和锁定标记以确保安全登录！ Naver 联系方式

探索

WebCatalog Desktop

支持

公司

法律信息

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.