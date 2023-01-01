替代项 - Google Contacts
iCloud Contacts
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的“通讯录”使您的联系人井井有条并易于查找。您所做的更改会自动显示在 iCloud.com 上以及您设置 iCloud for Contacts 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的“通讯录”应用程序，或 Windows 计算机上的 Microsoft Outlook。
Contacts+
contactsplus.com
适合专业人士、团队和小型企业的最直观的联系人管理应用程序。使用 Contacts+ 轻松管理您的关系。
Outlook People
live.com
People 是一款联系人管理应用程序和地址簿。它允许用户组织和链接来自不同电子邮件帐户的联系人
Zoho ContactManager
zoho.com
通讯录管理软件，清爽简单。 Zoho ContactManager 是一款在线联系人管理软件，可让您在一个地方组织联系人、任务和交易。
네이버 주소록
contact.naver.com
检查地址栏中的 URL 和锁定标记以确保安全登录！ Naver 联系方式