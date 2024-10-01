替代项 - GoodData
Tableau
tableau.com
Tableau 是一个分析平台，它改变了我们使用数据解决问题的方式，使人们和组织能够充分利用数据。 Tableau 是最广泛、最深入的端到端数据和分析平台。通过完全集成的数据管理和治理、可视化分析和数据讲故事以及协作，确保负责任地使用数据并推动取得更好的业务成果 — 所有这些均由 Tableau 中内置的 Salesforce 业界领先的 Einstein 提供每个人都可以使用，无论他们在数据可视化工具方面的专业知识如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 用户使用，并利用 Tableau AI 的强大功能以更加个性化、情境化和智能的方式交付数据。了解更多信息，请访...
Deepnote
deepnote.com
Deepnote 正在为团队构建最好的数据科学笔记本。在笔记本中，用户可以连接他们的数据，通过实时协作和版本控制来探索和分析数据，并轻松共享。所有这一切都是通过在云中运行的强大的、基于浏览器的 UI 完成的。 特点包括： * 通过 URL 共享笔记本和项目 * 通过版本控制邀请其他人查看、评论和协作 * 发布带有可视化演示的笔记本 * 在项目之间共享数据集 * 完整的linux终端访问 * 代码补全 * 自动Python包管理 * 从github导入 * PostgreSQL数据库连接
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云是全球最大的云计算公司之一，在全球范围内提供可扩展、安全、可靠的云计算服务，通过全面的云产品和解决方案加速数字化进程。
Grow
grow.com
Grow 是一个无代码全栈商业智能 (BI) 平台，使组织中的每个人都能做出数据驱动的决策。通过将 ETL、数据仓库和可视化结合在一个易于使用的平台中，任何组织都可以连接和探索其数据以获取见解。我们的无限用户许可模式让每个人都能获得所需的答案，而无需排队等待分析师。现在，每个人都可以实时做出重大决策，以加速自己的成长。
Metabase
metabase.com
在公司内部共享数据和分析的最快、最简单的方法。您可以在 5 分钟内安装一个开源商业智能服务器，连接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它来构建图表、仪表板和夜间电子邮件报告。
Domo
domo.com
Domo 让数据为每个人服务，从而扩大他们对业务的影响。我们的云原生数据体验平台超越了传统的商业智能和分析，通过用户友好的仪表板和应用程序使数据可见且可操作。在人工智能、数据科学以及与现有云和遗留系统连接的安全数据基础的支持下，Domo 帮助企业在创纪录的时间内大规模优化关键业务流程，激发大胆的好奇心，从而推动指数级的业务成果。
Observable
observablehq.com
Observable 是一种端到端解决方案，可帮助开发人员创建和部署富有表现力的高性能数据应用程序、仪表板和报告。与传统 BI 工具不同，Observable 允许开发人员使用代码构建仪表板，这样他们就可以开发自定义报告并发现更深入、更细致的见解。构建者可以在实时协作笔记本中迭代和探索数据。然后，使用开源 Observable 框架，他们可以使用任何语言或库在本地创建即时加载数据应用程序。在 Observable 上安全地部署和托管数据应用程序很容易。我们负责 SSO、工作区管理、审核日志等，因此开发人员可以专注于构建其团队所见过的最佳数据应用程序。更好的仪表板、数据应用程序和报告是使用代码构...
DataGPT
datagpt.com
DataGPT 是世界上第一个对话式人工智能分析师，使用户能够用自然语言提出有关其数据的任何问题，并在几秒钟内获得完整的答案。 DataGPT 是具有记忆功能的完全自主聊天机器人，能够回答复杂的问题，例如
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了传统的商业智能，为组织提供了将分析融入到客户和员工应用程序和工作流程中的无处不在的能力。 Sisense 客户通过 Sisense Fusion 超越仪表板，突破了分析采用的障碍。Sisense Fusion 是高度可定制的人工智能驱动的分析云平台，每次都能在正确的地点和正确的时间注入智能。全球超过 2,000 家公司依靠 Sisense 进行创新、颠覆市场并推动世界发生有意义的变革。 Sisense 在客户成功方面被评为第一大商业智能公司，还连续五年被评为福布斯云 100 强、全球最佳云公司之一。请访问我们的 www.sisense.com 并通过 LinkedIn、T...
InsightBase
insightbase.ai
使用 AI 与您的数据库聊天。 用自然语言提出问题并在几秒钟内获得答案。不再有 SQL 查询，不再有数据科学。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一个采用现代数据团队工作方式的 BI 平台，使数据领导者能够通过真正的自助服务推动更高效、更具影响力的分析并提高数据成熟度。作为统一的智能层，Mode 最大限度地提高了现代数据堆栈的投资回报率，并将数据转化为所有行业和阶段的领先企业的竞争优势。
Hex
hex.tech
Hex 是一个协作分析和数据科学平台。它结合了代码笔记本、数据应用程序和知识管理，使数据的使用和结果的共享变得容易。 Hex 将最好的笔记本、BI 和文档整合到一个无缝的协作 UI 中。一起或单独使用 SQL、Python 和 R。通过在任何人都可以使用的响应式布局中进行拖放操作，将作品作为交互式数据应用程序在内部或外部发布。利用完整的 UI 组件库进行即时发布并获得实时评论，以获得强大的用户体验。通过允许任何人发现和使用数据，使用 Hex 构建组织知识。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以对数据库运行 SQL 查询，并将结果可视化为漂亮的交互式仪表板，可以轻松与您的团队共享。 Cluvio 支持所有主要 SQL 数据库，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Chartio
chartio.com
对每个人来说都很简单。对于数据团队来说足够强大。 Chartio 是一种基于云的业务分析解决方案，其使命是使组织内的每个人都能够访问、探索、转换和可视化他们的数据。有了 Chartio，每个团队成员现在都可以回答自己的问题。
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio 是商业智能市场值得信赖的领导者，自豪地帮助数千个数据团队和业务用户利用他们的数据做出更明智的决策。
Mineo
mineo.app
MINEO 是一个探索数据、构建和部署 Python 增强笔记本的平台。它还使用机器学习来监控数据的质量 更好的 Python Notebook --------------------------------- Mineo 需要通过添加生产级功能，将 Python 笔记本提升到一个新的水平，例如： * 可切换布局模式：笔记本、仪表板和移动设备。 * 无代码小部件（SQL 查询、图形、表格、KPI、标题、图像和表单），无需编程即可探索您的内容并与之交互。 * 集成SQL数据源，直接访问数据库。 * 与 Jupyter 笔记本兼容。从 .ipynb 导入现有笔记本或从mineo 导出到其他应用程...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack 是领先的 B2B 分析和归因平台。 HockeyStack 连接您的所有平台，清理您的数据，并允许您衡量推动渠道的因素并可视化买家旅程。端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。 8x8、ActiveCampaign 和 Cognism 等公司的数百个收入团队正在使用 HockeyStack 来推动更多渠道并更快地完成交易。
Cube
cubeanywhere.com
管理业务所需的洞察力！通过实时项目成本、时间和费用，管理您的项目、任务和客户变得轻而易举。获取团队成员、项目、客户和公司级别的丰富交互式图表。我们知道您的业务并非在办公室前门开始或结束。您所在的地方就是您的业务！并且您可以随时随地访问 Cube。您可以通过笔记本电脑上的简单网络浏览器或使用本机应用程序在 iPhone、iPad 或 Android 上访问 Cube。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
在理解数据、创建清晰的视觉效果和仪表板报告时，DataSquirrel 可以为您节省时间、压力和痛苦。自动清洁。自动分析。自动可视化。自动重复。它是：快速、简单、引导、人工智能辅助和安全。 DataSquirrel 是想要理解任何数据并独立做出决策的个人和团队的首选商业智能平台！使用或开始不需要任何技术技能。只需上传您的数据，让 DataSquirrel 完成剩下的工作！ ✓ 通过上传任何数据探索自发数据需求 ✓ 自动清理以确保准确性 ✓ 使用人工智能建议的分析发现模式 ✓ 不再需要 VLookup！一键合并数据 ✓ 根据需要自定义视觉效果 ✓ 下载清理后的文件和仪表板报告 ✓ 无需登录即可共...
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
datapine
datapine.com
datapine 是一款一体化商业智能软件，使每个人都能以前所未有的方式探索、可视化、监控和共享他们的数据！
Cascade
cascade.io
Cascade 是第一个为团队构建的高级分析工具，允许分析师将大型数据集转换为自定义的预测性见解，并轻松分享他们的发现。
Holistics
holistics.io
整体性允许每个人回答自己的数据问题，而无需打扰技术团队。对于业务和数据团队来说，不再有“请求队列受挫”的情况。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款综合智能平台，将生成式 AI 的强大功能与 BI 的精确性融为一体。它是一个云原生的开放架构平台，建立在可扩展的、适合未来的语义层之上，旨在注入人工智能驱动的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 使世界各地的公司能够向其组织内部和外部的数以万计的人无缝地提供现代数据分析解决方案。它融入了领先的 GenAI 技术，可以在任何设备上实现智能，从而加快任何用户从数据到采取行动的时间。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和学者的青睐，让任何人都可以分析数据并发现有价值的见解 - 无论您从事哪个行业。从基本分析任务到最深入的研究项目：通过 ATLAS.ti，您可以轻松解锁通过直观的研究工具和一流的技术，从定性和混合方法数据中得出可操作的结果： • 访问本机 Mac 和 Win 应用程序，以及我们的 Web 版本 • 所有功能和工具都包含在一个完整的软件包中 • 节省时间和成本由 AI 提供支持，自动查找见解 • 体验版本之间的无缝项目交换 • 充分利用团队的实时协作 • 与任意数量的人共享多用户许可证 • 受益于我们的免费实时支持和专家培训 在此处了解更多信息: www.atlasti...
Trevor.io
trevor.io
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