替代项 - Good Eggs

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart 是一家美国公司，在美国和加拿大经营杂货配送和提货服务。该公司通过网站和移动应用程序提供服务。该服务允许客户从参与的零售商处订购杂货，并由私人购物员完成购物。

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff 提供您所需的一切服务——在特定市场配送食品、家居必需品、零食和酒类。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet 可以轻松管理最后一英里的交付。直观的路由、调度、实时跟踪、分析等。

Routific

Routific

routific.com

最简单的送货路线规划软件。 Routific 将强大的路线优化与五星级配送体验相结合，使规划本地配送路线变得轻松且有利可图。

Local Express

Local Express

localexpress.io

端到端杂货电子商务平台，供杂货店、餐馆、面包店或任何其他特定行业的企业上网。

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

路线规划和交付优化 我们让您轻松交付物品或跟踪您的服务。使用您自己的车队或在单个应用程序中将送货外包给其他快递员。

Shelf Engine

Shelf Engine

shelfengine.com

Shelf Engine 可自动化整个杂货订购流程。我们向供应商支付他们交付的一切费用。杂货商只为销售的商品付费。

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