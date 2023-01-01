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使用 WebCatalog 上“Gluu”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
在复杂性扼杀增长之前将其控制住。借助 Gluu，每位员工都可以通过单一界面在正确的时间执行正确的任务和指令。避免为每个新业务流程使用新系统。腾出时间和精力来发展。
网站： secure.gluu.biz
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