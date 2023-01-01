一直在学习，但仍然不会说你的目标语言？ 一个五岁的孩子已经说了近百万句话。正是这种重复，而不是教科书或语法练习，才导致了自然的言语。 Glossika 按结构和难度对自然语言进行排序，为语言学习者提供任意两种语言之间的记忆、发音和流利技能。

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