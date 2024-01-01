GitHub Web Editor

基于网络的编辑器引入了一种全新的、轻量级的编辑体验，完全在浏览器中运行。使用 Web 编辑器，您可以从 GitHub 导航文件和源代码存储库，并进行和提交代码更改。您可以在编辑器中打开任何存储库、分叉或拉取请求。 基于 Web 的编辑器可在 GitHub.com 上免费向所有人开放。 基于 Web 的编辑器提供了 Visual Studio Code 的许多优点，例如搜索、语法突出显示和源代码控制视图。您还可以使用设置同步与编辑器共享您自己的 Visual Studio Code 设置。有关详细信息，请参阅 Visual Studio Code 文档中的设置同步指南。 网页编辑器完全在浏览器的沙箱中运行。它不会克隆存储库，而是通过直接从浏览器调用服务的 API 来加载代码。您的工作将保存在浏览器的本地存储中，直到您提交为止。您可以提交更改以保留任何新工作。 由于没有关联的计算，您将无法构建和运行代码或使用集成终端。只有可以在 Web 中运行的扩展子集才会出现在 Extensionspanel 中并且可以安装。同样，网络中对某些编程语言的支持可能更加有限。

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