Visual Studio Code Web

完全在浏览器中运行的 VS Code 轻量级版本。打开本地计算机上的文件夹并开始编码。 随着 vscode.dev 的推出，我们开始最终实现我们最初的愿景：构建一个可以在浏览器中完全无服务器运行的开发工具。

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