替代项 - GetSocial
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
Ubersuggest
neilpatel.com
高级：将冰冷的潜在客户转变为满意的客户的简单流程（带有自动转换渠道和序列）。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
SE Ranking
seranking.com
面向企业主、代理机构和 SEO 专家的领先 SEO 软件。跟踪您的排名、监控竞争对手、发现技术错误等，起价为 18.6 美元/月。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自定义域的 URL 缩短器。使用行业领先的链接管理平台缩短、品牌化和跟踪 URL。免费试用。 API、短 URL、自定义域。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Botify
botify.com
Botify 可以帮助您发现那些错失的机会，并将其转化为可盈利的业务成果，这一切都在一个专为您的企业网站的规模、规模和复杂性而构建的平台中。从自然搜索过程的每个阶段获取洞察，通过优先操作和警报节省时间并降低风险，并通过自动化关键 SEO 任务来最大限度地利用资源。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 发布商和广告商的管理控制台应用程序
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Serpstat
serpstat.com
智能而强大的工具，用于 ✓ 反向链接分析 ✓ 排名跟踪 ✓ 关键词研究 ✓ 竞争对手分析 ✓ 网站审核。
ShareThis
sharethis.com
增加在线受众的网站工具。创建有吸引力的客户联系的数据解决方案。用于同意管理和 GDPR 合规性的隐私工具。
Anyword
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通过人工智能精心制作和优化您的文案，获得更多转化并推动更多销售。强大的预测分析会在您发布之前告诉您什么是有效的。
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it 使专业人士和企业能够通过其内容管理工具研究和发布内容。
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
StoryChief
storychief.io
StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat 是一家为全球出版商提供数据和分析的技术公司。该公司成立于2009年，总部位于美国纽约市。该软件即服务 (SaaS) 公司将代码集成到出版商、媒体公司和新闻机构的网站中，以跟踪用户，从而通过受众参与度和忠诚度指标获利，以便他们可以决定在其网站上发布和推广的内容。 2010 年 8 月，该公司从 Betaworks 中分离出来，成为一个独立的实体。 Chartbeat 作为 Google Analytics 实时数据的替代品受到了赞扬和批评。
Storyly
storyly.io
下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Shakespeare
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获取世界上最好的人工智能文案写作软件，为您的网站、社交媒体、报告、博客、广告文案、电子邮件等打造世界一流的文案
IO Technologies
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Paper.li
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在几分钟内建立您的数字形象。我们每天都会为您带来分享内容。以及一个始终新鲜的网站。
Contently
contently.com
评价最高的内容营销解决方案：专家内容策略、企业内容营销平台、全球内容创作者网络。
Readable
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Readable 是终极可读工具。优化您的清晰度并拉近与观众的距离。
Storipress
storipress.com
终极内容创建和管理平台，可简化您的编辑流程并适应您的受众。凭借本机看板和日历视图、网站构建器、增加收入的集成以及强大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能够为受众打造品牌。
Akamai
akamai.com
Akamai 是领先的内容交付网络 (CDN) 服务提供商，提供媒体和软件交付以及云安全解决方案。
StorifyMe
storifyme.com
用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Foleon
foleon.com
无论您的目标是谁，内容都会吸引您的受众、填补渠道并推动结果。因此，让您的体验成为一种体验。
Edition Digital
editiondigital.com
Edition 数字出版软件结合了有效数字出版的所有五个关键点；创建、管理、分发、货币化和分析。无需编码即可创建互动且引人入胜的内容，并将其分发到所有平台（平板电脑、移动设备和桌面）。
Seobility
seobility.net
用于网站优化和 Google 顶级排名的一体化 SEO 软件和工具
Joomag
joomag.com
使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
The Juice
thejuicehq.com
覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
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silktide.com
通过在一个平台上进行自动可访问性测试、内容优化和数字营销，让您的网站变得更好。
Waapiti
waapiti.eu
探索快速轻松管理任何屏幕的理想平台。随时随地。没错，没有任何限制。
Content Launch
contentlaunch.com
规划和订购精彩内容的最简单方法 适合机构和中小企业的内容营销平台 Content Launch 是一个简化的内容发现和分发平台。
InPowered
inpowered.ai
inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案使营销人员能够收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - 多合一创意和营销平台。营销团队很难完成工作，更不用说扩大营销力度了。在数字和社交媒体世界中讲故事是一个充满压力和混乱的过程，涉及到许多不同的人、需要管理的工具、需要解决的许多不同的问题，并且不要忘记繁琐的协作。通过 10 倍更快的讲故事速度转变您的营销策略。 Creatosaurus 可让您在一个地方轻松策划创意、设计图形、编写 AI 内容、编辑视频、安排帖子、搜索主题标签、制作文章、管理分析、生成报告、应用程序等。
Shareaholic
shareaholic.com
我们是一支全球团队，致力于帮助品牌和发布商在每次网站访问中吸引受众。 Shareaholic 已经营十多年，热爱我们所做的事情，并以取悦客户为己任。我们的产品套件赢得了许多享有盛誉的全球奖项（包括来自 MIT 和 Mozilla 的奖项），并且我们在开发和支持企业规模和质量的软件方面拥有丰富的经验。我们知道这需要什么——我们每天都生活和呼吸着这一点。
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner 是一款适用于所有数据驱动营销人员的 SEO 工具。通过 40 多种功能获得宝贵的见解，从而大幅提升您的网站排名。用户友好的界面和批量数据分析功能可以节省您的时间和精力。单击即可收集有价值的数据见解并分析多达 100,000 个关键字或 URL，以改进您的 SEO 策略。借助 Marketing Miner，您可以快速检测网站上的技术问题，找出哪些着陆页和关键字带来最多流量，进行全面的技术 SEO 审核和竞争对手分析，监控您的品牌和您的利基市场中重要关键字的提及情况，找到新的链接建设机会可以增强您的反向链接资料并制定成功的内容营销策略。热门功能： - 关键字研究 ...
True Anthem
trueanthem.com
True Anthem 是一个深受顶级出版商信赖的人工智能社交出版平台，可自动执行和优化社交媒体平台的内容共享。出版商使用 True Anthem 来增加网络流量、提高社交 KPI 并自动化社交媒体工作流程。 True Anthem 平台无缝地管理及时的突发新闻、最近发布的内容的再循环以及常青内容。该软件支持高级报告和人工智能驱动的共享到 Facebook、Twitter、Instagram（包括生物中的链接）、LinkedIn 和 Pinterest。 True Anthem 与 500 多家出版商合作，包括美联社、路透社、Dotdash Meredith、NBC News、ABC、CBS/...
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Kurtosys EU
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Kurtosys 是一个安全的、基于云的数字和报告平台，旨在使投资数据和见解交付变得轻松。我们的解决方案为那些需要全自动且强大的投资报告系统、客户门户和全球投资网站的人提供轻松的体验。投资经理的数字和报告解决方案致力于帮助销售和客户服务团队为投资者提供卓越的文档、报告和数字体验。数字体验客户报告、销售和营销资料、数字体验。通过单一出版物数据和内容存储提供。本地化内容本地化内容和报告，以满足国际监管要求的需要，并以尽可能最顺畅的方式支持分发流程。准备发布的数据 准备发布的数据。拥有一个包含所有数据、内容和材料的单一内容存储，可以随时在每个渠道和每个媒体上发布并交付。满足 ESG 增强报告的新需求...
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KAWO是中国领先的营销SaaS厂商之一，致力于打造最人性化的软件平台，赋能中国社交媒体团队成就辉煌。它为营销团队提供了一个有效协作、规划、管理和分析微信、微博、抖音和快手内容的中心枢纽；中国四大社交媒体渠道。其在当地社交媒体环境、客户洞察和法规方面无与伦比的专业知识已帮助超过 500 个全球品牌在中国社交媒体平台上取得成功。
1World Online
welcome.1worldonline.com
1World 的平台包含投票、测验、调查和辩论等应用程序，以提高参与度和收入机会。
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Fotaflo 是一种照片和视频营销解决方案，可简化和自动化客户照片的分发，使旅游和活动运营商能够： - 通过照片记忆增强游客体验。 - 通过高质量的客户社交帖子和在线评论鼓励口碑营销。 - 确定将为您的企业带来新预订的倡导者