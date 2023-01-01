替代项 - GetAccept
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一个功能丰富的 CLM 平台，可让您简化合同流程并以降低的成本实现大规模合规性。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
Showpad
showpad.com
Showpad 销售支持平台将行业领先的培训和辅导软件与创新内容解决方案集成在一起，推动销售增长。
Better Proposals
betterproposals.io
通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
lemlist
lemlist.com
开始获得回复的对话。个性化冷电子邮件、自动跟进并与所有渠道的潜在客户互动。 lemlist 是一款集销售自动化和冷电子邮件软件于一体的软件。
Highspot
highspot.com
Highspot 提供业界最先进的销售支持工具和软件，以提高营销效率和增加销售额。
Proposify
proposify.com
提案软件使销售领导者能够控制和了解销售流程中最重要的阶段。免费试用 Proposify 14 天。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
FlippingBook
flippingbook.com
将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
Allego
allego.com
虚拟学习和支持解决方案的市场领导者。使用专为当今的分布式团队构建的移动平台来转变您的组织。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Practice Ignition
practiceignition.com
将提案、合同和付款全部发送到一个文档中 — 这是一种更快、更有效的管理客户互动的方式。练习点火使其超级e
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Nusii
nusii.com
停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad 的合同管理软件是唯一可以让公司在几分钟内自行设计和部署任何类型或复杂性合同的解决方案。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自动化您的外向销售流程。勘探和外展集中在一处。我们与 Salesforce 和 HubSpot 集成。
DripJobs
dripjobs.com
使用适合家庭服务专业人员的 DripJobs CRM 跟踪工作、自动跟进、发送估算等
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Loopio
loopio.com
改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的电子邮件会引发温暖的商务对话。 使用根据您的需求量身定制的工具自动发送电子邮件和跟进。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。我们与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个客户不同的安全、合规性和归档需求。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - 用于测验、测试、培训、抽认卡、知识库的知识管理软件。开始使用我们的知识管理软件。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self