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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

规划您的商业想法，模拟流量，并立即查看利润潜力。 使用不同的转化率、产品价格和成本、流量、点击率、广告成本、渠道步骤、费用、商家费用、电子邮件跟进等，了解您的所有数字如何相加。 GERU 帮助您节省时间和金钱，避免代价高昂的错误，并帮助您找到优化销售漏斗的方法，以提高利润和可扩展性。

网站： geru.com

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