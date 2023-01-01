替代项 - Genesys Cloud
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
MightyCall
mightycall.com
小企业的声音。快速、简单、安全。专为小型企业设计的虚拟电话系统。
OpenPhone
openphone.co
适合初创公司和小型企业的电话
JustCall
justcall.io
JustCall 是一个基于云的电话系统，适用于您的远程销售和支持团队。与 HubSpot、Intercom、Pipedrive、Salesforce 和其他 CRM/帮助台工具集成。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款现代实时聊天软件，专为希望与客户对话的团队打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 实时聊天软件。
Smartsupp
smartsupp.com
没有实时聊天的网站就像没有销售助理的商店。与访客开始对话，将他们变成满意的客户。
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Dialpad
dialpad.com
使用 Dialpad 获取商务 VoIP，并将您的团队与云电话系统连接起来，使商务通信更加轻松、高效。免费试用！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Five9
five9.com
Five9 提供最值得信赖、最可靠的云联络中心，经过验证，可以释放客户智能和见解，使代理和组织能够提供卓越的客户体验。 Five9 - 联络中心即服务 - CCaaS。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易于使用的共享收件箱和电子邮件协作软件，供团队管理团队电子邮件帐户，如 help@、sales@ 等。立即为您的团队获取共享收件箱！
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
PhoneBurner
phoneburner.com
通过我们的销售拨号器，Dial 的引导速度提高 4 倍，并最大限度地提高实时对话效果。提高销售代表的工作效率并最大化收入！立即尝试 PhoneBurner！
Adversus
adversus.io
今天改善外拨电话。我们帮助呼叫中心提高 KPI，做出更好的洞察驱动决策，并更智能地管理联系人。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
smrtPhone
smrtphone.io
最智能的云电话系统和电源拨号器。 smrtPhone 是一款面向销售驱动型企业的一体化通信平台。语音、文本、电源拨号、潜在客户管理 - 全部轻松同步到您的 CRM 系统。
CallTools.com
calltools.com
基于云的呼出和呼入呼叫中心软件开发。
Ringover
ringover.com
建立与您的 CRM 集成的强大呼叫平台，可通过 PC 和智能手机访问并获取全球号码。
CallFire
callfire.com
利用虚拟电话号码、IVR、语音广播、群发短信服务和强力拨号来拓展您的业务。免费试用 CallFire！
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是为 Facebook 创建人工智能聊天机器人的领先机器人平台。了解如何快速轻松地创建 Facebook Messenger 机器人 - 无需编码。
Continually
continual.ly
为您的网站提供免费聊天机器人和实时聊天。拖放聊天机器人构建器，无需编码技能。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一个无代码工作区，可释放 WhatsApp 的强大功能，通过共享收件箱、WhatsApp 无代码聊天机器人、WhatsApp 广播等扩展您的业务
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 帮助公司更好地与客户对话。每次都在电话上实时将客户信息付诸行动。
BatchDialer
batchdialer.com
适用于每个企业的电话拨号器。 了解所有可帮助您增加销售额和提高生产力的工具和功能。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
Messagely
messagely.com
Messagely 的客户支持软件和消息传递平台。与更满意的客户进行更有意义的对话并更快地发展您的业务。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
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getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Landbot
landbot.io
最强大的无代码聊天机器人构建器 增加您的收入、降低运营成本并取悦您的客户。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免费、无代码 AI 聊天机器人和实时聊天平台，用于构建 AI 聊天机器人并在 WhatsApp、网站、Messenger 等上进行实时对话。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
Yobi
yobi.app
Yobi 将工作电话号码和有用的集成添加到您现有的设备中。无需新硬件。专为团队和企业打造
Ringy
ringy.com
自动化任务。推动销售。培养领导力。 Ringy 是一个完整的 CRM 解决方案，可在直观的界面中处理所有事务。
Userlike
userlike.com
将即时聊天变成长期客户。 实时聊天软件可让您与客户保持密切联系。在您的网站上开始对话，通过消息应用程序保持联系。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Text Request
textrequest.com
激发客户参与度 该商务消息传递平台可让您直接在计算机上使用办公室电话号码发送短信，这样您就可以真正得到回复。
Cloudtalk
cloudtalk.com
帮助企业与客户建立联系。 CloudTalk 的呼叫中心软件拥有超过 160 个国家/地区的电话号码，可帮助成长中的企业扩展到本地地区之外。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
WotNot
wotnot.io
立即自动与您当前和未来的客户进行互动！构建机器人很容易，但获得期望的结果却很难。这就是 WotNot 介入的地方，为您提供定制服务。我们通过我们的无代码聊天机器人平台建立了合格潜在客户的管道，自动化您的支持，而无需增加人员数量。
GoDial
godial.cc
GoDial 是一款自动呼叫应用程序、移动 CRM 和外拨拨号器软件，用于移动电话和外拨呼叫服务。使用 GoDial 在 2 分钟内设置您的外拨呼叫中心。 GoDial 使用手机的 SIM 卡进行拨号，因此云电话或 VoIP 无需付费。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。