替代项 - Geckoboard
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
Looker
looker.com
Looker 是一款商业智能软件和大数据分析平台，可帮助您轻松探索、分析和共享实时业务分析。
CallRail
callrail.com
电话和网络表单的跟踪和分析。优化您的营销并提高 PPC、SEO 和线下广告活动的投资回报率。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Zoho Marketing Automation
zoho.com
营销自动化软件可实现更快的业务增长。 Zoho MarketingHub 是一款一体化营销自动化软件，可帮助您成功管理跨多个渠道的营销活动。产生更多潜在客户，将其转化为客户，并保留更长时间。
Databox
databox.com
业务分析平台旨在帮助您了解业务状况。来自云服务、电子表格、数据库的 KPI 集中在一处。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO、PPC、社交、电子邮件、评论和通话跟踪仪表板
Funnel
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支持从任何营销或广告数据源收集数据，并将营销数据转换为自动化营销报告。
Whatagraph
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Whatagraph 是用于营销分析和社交媒体报告的最直观的报告工具。立即开始免费试用！无需抄送。
Oviond
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数字营销仪表板和报告 您的客户将在 5 分钟内爱上它。 通过自动化、完全可定制的跨渠道数字营销仪表板和报告展示您的营销机构的价值，同时优化客户投资回报率。
Supermetrics
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使用 Supermetrics 将您的营销数据转移到 Google Sheets、Google Data Studio、Microsoft Excel、Google BigQuery、Snowflake 等中。
HoneyStack
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端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
CleverTap
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CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Woopra
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分析并可视化从首次营销接触到产品使用的整个客户旅程。立即注册我们的免费计划。
MoEngage
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MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
Terminus
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Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Reportei
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CallTrackingMetrics
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Factors.ai 是一个端到端营销分析和归因平台，跨数据孤岛集成，以提供可操作的、符合隐私要求的、人工智能驱动的见解。现在试试！
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归因可以跟踪您在广告上花费的费用、哪些客户来自广告以及他们从您那里购买了什么。
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数字营销报告变得简单。在几秒钟内将所有 Digital MK 数据导入 Google Sheets、Data Studio、商业智能平台（Power BI、Tableau、Qlik、JSON）和 BigQuery。最好的 Supermetrics 替代方案。
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Pathmatics 广告商数据库和数字营销情报平台为竞争对手的数字广告策略带来透明度。
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增长渠道通过清晰的角色、渠道和数据驱动的增长策略生成个性化的增长营销计划。由 GPT-3 技术提供支持。
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ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry's、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Ruler Analytics
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Ruler Analytics 是一个营销衡量和归因平台，它将孤立的营销、销售、收入和客户数据连接起来： - 提供客户旅程的完整漏斗视图 - 在渠道、营销活动、内容和关键字级别准确归因收入 - 创建多点触控使用 6 种不同归因模型（首次点击、最终点击、线性、基于位置、时间衰减和数据驱动归因）的归因报告 - 通过成本、机会、收入和投资回报率丰富您的广告平台、CRM 和 BI 工具数据 - 衡量和预测来自“暗社交”活动和零点击渠道的离线和/或隐形接触点的影响 - 通过使用第一方数据衡量成功，克服传统分析系统因“cookie 死亡”而导致的准确性问题通过 Ruler Analytics 预订演示，开...
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Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
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