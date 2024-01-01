替代项 - Gavagai
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
scite.ai
scite.ai
scite 是一种工具，用于帮助研究人员通过智能引文更好地发现和理解科学文章。 智能引文允许用户通过提供引文上下文和描述其是否为所引用的主张提供支持或对比证据的分类来查看科学论文是如何被引用的。搜索超过 8 亿条智能引文。
Iris.ai
iris.ai
用于您研究的强大工具。我们构建了世界领先的人工智能引擎，用于科学文本理解。该引擎应用于文献综述、数据提取、上市后监控或涉及数千份文档（如论文或专利）的任何其他任务，将使您的生活变得更加轻松。
InfraNodus
infranodus.com
使用人工智能和网络思维产生想法和洞察力。 InfraNodus 结合了文本分析、网络可视化和 GPT-3 AI，帮助您研究话语，增强您的阅读、写作和研究工作流程。 从多个导入来源获取任何文本的摘要概述，揭示主要主题及其之间的关系，识别模式和差距，发现正确的问题以推进您的思考和研究。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
NVivo
qsrinternational.com
使用最好的定性数据分析软件释放数据洞察力。 NVivo 可帮助您从定性和混合方法数据中发现更多信息。发现更丰富的见解，并得出清晰明确、站得住脚的发现，并有严格的证据支持。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
AfforAI
afforai.com
最大化生产力的第二大脑。 Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。
Cohere
cohere.com
让 NLP 成为每个开发人员工具包的一部分。 利用语言理解的力量。加入使用 Cohere 的开发人员和企业的行列，以以前难以想象的规模生成、分类和组织文本。
Enago Read
read.enago.com
使用 RAx 加速文献分析和理解 - 智能助手可轻松探索、整理见解并组织您的研究描述。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 使清理、标记和可视化客户反馈变得简单 — 所有这些都在一个地方完成。 由尖端人工智能提供支持。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
面向自动化专业人员的无代码人工智能。 最后，这是一个一体化平台，无需代码即可为文本和文档流程构建企业级人工智能自动化。
tinq.ai
tinq.ai
一个 API 可满足您的所有文本分析需求。 Tinq.ai 是一个简单的自然语言处理工具。它可以帮助您轻松地在项目中实施文本分析。
InMoment
inmoment.com
InMoment 的体验改进 (XI) 方法超越了传统的客户体验管理，结合了数据、技术和行业专业知识。”
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc 是一种自动化文档读取和处理解决方案，通过使用 OCR 和人工智能，将非结构化文本转换为结构化数据。它将减少数据输入团队管理发票和其他文档所造成的工作量。该工具将接收、分析和管理您公司中最常用的文件。之后，Parsedoc 将通过 API 将这些集成到公司的管理系统（SAP、Navision、Holded 等）中。 Parsedoc 的客户主要希望实现发票、交货单、采购订单、单一管理文档 (SAD) 等文档的自动化。专为希望节省财务或采购人员手动管理和处理发票及其他文档的大部分时间的中型和大型公司而设计。
Keatext
keatext.ai
分析反馈以创造更好的用户体验。 Keatext 将客户和员工的声音带入您的日常活动中。我们的平台是为客户体验、营销和人力资源团队构建的，旨在了解大量反馈——思考评论、开放式调查和联络中心票证。 1. 通过无缝设置上传反馈。您无需重新设计技术堆栈即可了解客户和员工的声音。 Keatext 非常适合作为基于云的独立分析平台。上传您自己的数据文件或使用我们的集成在几分钟内发现见解。 2. 了解您提供的体验。人们已经告诉您他们在您公司的经历。找出盲点并了解您不知道的因素正在伤害您所依赖的客户或员工。找出影响满意度的关键驱动因素。倡导更明智、数据驱动的决策。 3. 建议最具影响力的行动。提出对人们体验影...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics 是现代无代码、基于 SaaS 的端到端知识自动化和文本分析平台，使普通领域专家可以进行文本分析。组织使用它从分析客户反馈中获取价值，挖掘社交媒体以了解消费者的需求和痛点，并通过自由格式的文本响应、趋势预测和地平线扫描来识别新兴趋势。 Dcipher Analytics 可以通过自动化枯燥的工作来节省洞察专业人员的宝贵时间，使他们能够专注于洞察对其组织的意义以及如何采取最佳行动方案。该平台加快了所有分析师和洞察专业人士的洞察时间、模型训练和工作流程自动化。该解决方案的基础是针对非结构化数据（例如文本）量身定制的独特架构和专有查询语言。是什么让我们独一无二？ D...
Wonderflow
wonderflow.ai
每天，数以百万计的客户都会对他们喜欢、喜欢、讨厌或希望改变的产品留下评论。从日常常见的快速消费品产品到高端采购，产品范围内有多个价格点和数十种变化，准确的商业智能可能很复杂、耗时、成本高昂，而且往往很模糊。如何在不花费数千小时和数百万美元分析数据的情况下获得所需的见解？简单：使用 Wonderflow 的高级预测分析。凭借市场领先的语言分析、数据点集成和生成式 AI 功能，Wonderflow 可帮助您释放 VoC（客户之声）见解的潜力，并获得即时结果，帮助您做出数据驱动的决策。我们使用超过 1000 万种产品的数亿条评论来发现您的产品的痛点，了解您与竞争对手的排名，获得有关满意度驱动因素的详...
Text2data
text2data.com
分析完成后，您将看到文档的总体得分以及带有突出显示短语的输入文本。如果您认为某些单词应该具有不同的极性，那么检查否定非常重要
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack 是领先的金融服务大数据分析提供商。金融专业人士依赖 RavenPack 分析大量非结构化内容的速度和准确性。
NetMiner
netminer.com
NetMiner 嵌入了基于 Python 的内部脚本引擎，该引擎为不熟练的用户配备了自动脚本生成器。然后用户可以使用现有的GUI或可编程脚本语言来操作NetMiner。
Labelf
labelf.ai
Labelf 是一款无代码 AI 文本分类工具，可让您根据自己的数据在一个下午训练最新、最好的 AI 模型。最流行的用例是基于电话、邮件或聊天来解释、分析和自动化客户支持工作流程。这使您有利于了解是什么导致了负面的客户体验。 AI 模型适用于 100 多种语言，您可以同时将同一模型用于多种语言。
MeaningCloud
meaningcloud.com
文本分析。 MeaningCloud 市场领先的文本挖掘和客户声音解决方案。立即在我们的网站上注册以发现我们的文本 API
Yabble
yabble.com
Yabble 可以创建即时洞察，以便您可以立即采取行动。从世界上第一个 ChatGPT 插件到一套可即时计算、汇总和与您的数据聊天的工具 – Yabble 是一家同类首创的尖端技术公司，通过节省时间的专有 AI 产品彻底改变了见解和文本分析，提高生产力，推动业务增长。作为基于改变游戏规则的自动化人工智能产品构建的首个平台，我们帮助品牌从各个角度探索非结构化文本数据，丰富他们的客户理解并产生推动增长和创新的变革性见解。 Yabble 产品使您能够使用我们的 AI 支持工具套件和行业领先的 ChatGPT 插件在创纪录的时间内深入研究数据。使用专有算法和 OpenAI 革命性的 GPT-3 神经网...
unitQ
unitq.com
unitQ 是反馈循环中缺失的一环，可根据用户反馈提供人工智能驱动的见解，帮助您打造高质量的产品、服务和体验。 Spotify、Bumble、Pinterest、Reddit、Chime 和 HelloFresh 等类别领先公司依靠unitQ 来推动增长、减少客户流失并建立忠诚度。
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI 是一款屡获殊荣的人工智能数据提取软件。通过结合计算机视觉和自然语言处理 (NLP)，我们的人工智能模型能够以前所未有的准确性理解和解释任何类型的文档。我们的技术为自动数据提取设定了新标准：类似人类的准确性，无需繁琐的配置和设置。只需上传文档，系统就会提取相关信息，让结构化数据触手可及。与下游系统的无缝集成可以轻松改变业务流程，同时节省金钱和时间。获奖者 - Credit Strategy 贷款奖，2023 年“最佳技术合作伙伴”。获奖者 - Wealth & Finance 的“数据提取领先创新者 - 欧洲”，2021 年。
Thematic
getthematic.com
主题将来自任何渠道的非结构化反馈数据转化为洞察，以改善产品和客户体验。在人工智能的支持下，并以您的业务知识为指导，现在您可以轻松、快速地获得准确的结果。主题提供您需要的答案 - 为什么您的分数发生变化？需要解决哪些关键痛点？新功能好用吗？客户对该功能有何评价？使用您可以信赖的数据帮助所有决策者现场回答问题。结果？您的产品、运营和洞察团队将在优先事项和需要解决的问题上保持一致，推动改进，从而带来更多收入。我们的人工智能可以直接从您的反馈数据中找到见解。然后你就可以用你的业务知识来指导人工智能。您可以轻松获得团队采取行动所需的总体情况和所有丰富细节。 Atlassian、LinkedIn 和 Do...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai 是一个无代码服务自动化平台，使客户支持团队能够构建可以直接控制的 AI 模型，以改进和自动化关键支持流程。我们无缝集成到 Zendesk 和 Salesforce，将繁琐的手动任务从客服人员手中解放出来，以便他们能够专注于最重要的事情，即客户。我们的客户将 Lang 用于以下用例，通过我们的即插即用技术，他们可以在 48 小时内启动并运行，无需模型培训和维护。
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai 是一个无代码服务自动化平台，使客户支持团队能够构建可以直接控制的 AI 模型，以改进和自动化关键支持流程。我们无缝集成到 Zendesk 和 Salesforce，将繁琐的手动任务从客服人员手中解放出来，以便他们能够专注于最重要的事情，即客户。我们的客户将 Lang 用于以下用例，通过我们的即插即用技术，他们可以在 48 小时内启动并运行，无需模型培训和维护。
Relative Insight
relativeinsight.com
relative Insight 提供人工智能驱动的文本分析，帮助品牌和机构从文字中生成客户、目标受众和竞争对手的情报。该平台提供了一个高效且可扩展的解决方案，可以从开放式调查、评论、客户服务记录和在线对话中发现可行的见解。我们使用最初与英国政府合作开发的技术来确保儿童上网安全，我们的比较方法揭示了受众群体和品牌彼此独特且相似的原因。领先品牌和机构正在利用洞察力来为营销信息、产品开发、客户服务策略等提供信息。定量分析告诉您业务中发生了什么，文本分析告诉您原因。
Playvox
playvox.com
随着对话量的增加，掌握客户问题和请求变得越来越困难。 Prodsight 应用程序通过自动分析您的 Zendesk 和 Intercom 对话的主题和情绪，并针对最常见的用户问题生成持续更新的报告，使这一切变得简单。作为客户支持经理，您可以使用 Prodsight 应用程序来掌握客户问题，并通过编写内容丰富的帮助文章来减少支持请求数量。作为产品经理，您可以使用 Prodsight 应用程序来识别功能请求和可用性问题。这将帮助您确定产品路线图的优先顺序，让您以客户反馈为基础，并获得团队成员的支持。要了解 Prodsight 将为您发现哪些用户问题，请开始 7 天免费试用。
Lumoa
lumoa.me
Lumoa 是第一个提供 GPT 的 CX 平台。过去，公司常常花费数周的时间从多个来源收集、分析、解释和报告客户反馈。现在，每个员工都可以根据客户的声音提出问题并获得实时答案。 Lumoa 有助于及时做出决策，将 KPI 提高多达三倍。
Chattermill
chattermill.com
Chattermill 客户体验智能平台帮助企业了解客户现实并了解客户的声音。使用 Chattermill，公司可以统一评论、支持票证、对话和社交媒体方面的客户反馈数据，以发现客户对其产品和服务的需求和期望。 Chattermill 将客户反馈、客户支持和产品反馈统一到一个平台中，并使用深度学习人工智能 (AI) 大规模分析客户数据并提供可行的见解。 Amazon、Uber、Virgin Mobile、Zendesk、Tesco、JustEat 和 H&M 等世界领先品牌使用 Chattermill 来改变其客户体验并推动业务增长。 Chattermill 是一家私人公司，总部位于英国伦敦。欲...
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力领域是会话人工智能（语音识别、对话系统、语音助手）；自然语言理解；图像分析（图像分类和分割、物体/人脸检测）；客户行为分析。该公司的程序员和数据科学家团队为其业务合作伙伴成功实施了多个项目。 Qudata 的研究人员还致力于通用人工智能的创新方法。
Udger
udger.com
在什么情况下适合使用 useragent 字符串进行检测？udger.com 服务何时可以为您提供帮助？ * 商业 * 用户体验 * 技术的 * 其他的
Twinword API
twinword.com
Twinword API 提供文本分析软件，使公司和组织能够构建可以读取、分析和处理书面文本的工具。到目前为止，Twinword 已经开发了 13 种不同的自然语言处理 API，包括文本相似度、情感分析和情感分析 API。使用 Twinword API 构建您自己的读取软件。
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs 为用户生成的内容开发文本分析，重点关注滥用和执法/监管应用。
Spitch
spitch.ai
Spitch 是 B2B 和 B2C 对话式人工智能解决方案的全球提供商，自 2014 年以来总部位于瑞士，业务遍及欧洲和北美许多国家。 Spitch 通过使用自然语言处理 (NLP)、人工智能 (AI) 和机器学习帮助企业更好地了解和服务客户。 Spitch 拥有并不断开发其核心技术。它以虚拟助理、语音生物识别和语音分析等端到端产品的形式推向市场。 Spitch 由一个中央技术堆栈提供，提供独特且真正的全渠道体验 - 语音和文本聊天在解决方案中自动同步，以灵活、无缝的方式提供客户和员工支持服务。 Spitch 理念的核心是致力于为客户提供快速节约成本和改善客户体验的成果，提供强劲的...
Prosa.ai
prosa.ai
我们是一家人工智能公司，开发基于印度尼西亚自然语言处理和深度学习的解决方案。我们的重点是让企业能够更有效地与客户互动，通过创新的人工智能技术简化运营并增加业务价值。
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus 是一款跨平台 Prompt Engineering IDE，可帮助您利用生成式 AI 的强大功能增强应用程序和工作流程。一个强大的游乐场，所有提供者和法学硕士。设备同步、实时协作、完全可追溯性等等...... 用例： * 利用人工智能增强应用程序和服务 * 开发人工智能集成 * 利用人工智能实现工作流程自动化
NLSQL
nlsql.com
NLSQL 是 B2B SaaS，为一线员工提供直观的自然语言界面，帮助他们访问难以访问的企业数据，从而为业务决策提供信息并加速业务决策，为企业带来重大利益。 NLSQL 是第一个云文本到 SQL API，它在用户面前充当网络聊天界面或 MS Teams/Slack 应用程序。它提供了任何人从多个数据源请求任何数据的能力，以便做出正确的业务决策并推动业务更快地向前发展。 除了节省时间和金钱之外，NLSQL 还通过为员工提供数据来带来额外的竞争优势，因此与客户和供应商的谈判可以更加高效。 未来企业的成功将把复杂的信息收集与更好的用户体验结合起来，而自然语言用户界面通过允许任何工作人员从复杂...
Knots
knots.io
充满信心地实现 Zendesk 自动化。 Knots 为 Zendesk 提供单一自动化解决方案，可通过无代码应用程序或自定义代码交付。今天就开始为您的客服人员精简时间并取悦您的客户。
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier 是一个人工智能平台，它使用机器学习来评估文本（文本分类和票务），以实现企业运营自动化并节省手动数据处理时间。它是一个专门构建的应用程序，用户不需要任何机器学习背景。我们使其易于使用且易于培训。只需简单的步骤，您就可以通过 Klassifier 节省时间。我们的产品通过我们精心构建的 API 与 Excel、Google 文档集成。 * 简单干净的用户界面：：配备人工智能的票证分类工具，具有极其用户友好的界面 * 随处访问我们的数据：它是基于云的应用程序。您只需要一个浏览器即可访问该应用程序。 * 灵活、快速的报告：报告进度，确保 Klassifier 高效工作
Kairntech
kairntech.com
从文档到业务影响： 我们解决的问题是如何分析大量文档，以提取技术、科学、军事以及商业、法律、行政或会计事务决策所需的信息。 所有“分析师”都面临这个问题，包括 （1）各个领域的研究人员，每天分析科学信息、专利、会议，寻找发展路线或解决产业问题。 (2) 客户关系分析师使用呼叫中心录音或客户直接发送的电子邮件或民意调查的逐字记录。 (3) 检查公司或组织账目准确性的审计员，其工作导致他们分析各种合同（销售合同、雇佣合同、商业租赁等）。 (4)一些律师，因为他们必须查阅大量的法律或法规文本或判例法。对于负责确保其公司遵守所有法律法规的律师来说也是如此。 (5) 与财产和人员的防卫和保护或司法相关...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai 是一家 API 优先公司，也是领先的人工智能驱动的人力资源数据自动化平台。 该公司帮助超过 1000 家客户（人力资源软件供应商、人才中介机构、大型雇主和猎头公司）在高容量、高频率的劳动力市场中蓬勃发展。 该平台基于对全球数亿条职业路径的分析，提供了一套完整且完全集成的人力资源数据处理产品——例如解析API、标记API、嵌入API、搜索API、评分API和技能提升API。它还提供了超过 200 个连接器的目录，用于构建可以自动化任何业务逻辑的自定义场景。
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai 是首屈一指的语言理解人工智能平台。其独特的 NL 混合方法将类人符号理解和机器学习相结合，将语言密集型流程转化为实践知识，提供改进整个组织决策所需的洞察力。通过提供全方位的本地、私有和公共云产品，expert.ai 增强了业务运营，加速和扩展了数据科学能力，并简化了保险、银行和金融、出版和媒体等众多行业的人工智能采用，国防与情报、生命科学与制药、石油天然气与能源等。
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
deepset Cloud 是一个用于构建自然语言处理应用程序的企业 SaaS 平台。
AYLIEN
aylien.com
Aylien 是一个人工智能驱动的新闻情报平台，为数据和分析团队提供新闻聚合、搜索和监控功能。该平台旨在帮助企业从全球新闻数据中发现重要见解。 主要特点和优点： * 每天访问 80,000 个新闻来源和 150 万篇 NLP 丰富文章 * 基于实体的搜索和智能内容标记 * 情感分析、趋势分析、情境聚类 * API和SDK易于集成 * 灵活的订阅计划
AmplifyReach
amplifyreach.com
适用于销售、营销和支持团队的多语言对话自动化平台！ AmplifyReach 帮助品牌和企业转变入站客户生命周期。 AmplifyReach 产品被 BFSI 中的 3000 多个品牌和企业使用，其中包括财富 500 强公司。 * 我们的多语言解决方案拥有 12 种以上的语言，有可能吸引超过 32 亿人，帮助品牌和企业将新客户线索收集、审查然后建立联系的传统多步骤流程自动化，只需几分钟。 --> 各个直播品牌的入站互动率超过 25% --> 语言：英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、普通话/中文、日语、阿拉伯语、印地语、马来语、印度尼西亚语、俄语 * 解决方案通过自动执行重复任务来帮助扩...
ADVANCE.AI
advance.ai
荣获新加坡金融管理局和新加坡金融科技协会颁发的 2023 年全球金融科技奖的东盟金融科技奖。 ADVANCE.AI 是东南亚领先的端到端 SaaS 风险管理公司，为企业客户提供 KYC/KYB 数字身份、合规性、欺诈预防和流程自动化服务。 ADVANCE.AI 成立于 2016 年，总部位于新加坡，是人工智能、风险管理和数字借贷解决方案领域的领导者。目前与银行、金融服务、金融科技、支付、零售和电子商务等领域的 500 多家企业客户合作。 ADVANCE.AI 因其创新的人工智能和金融科技解决方案在创造新的增长机会、促进金融包容性和加强整个东盟地区金融服务的提供方面获得认可。 ADVANC...
Abacus.AI
abacus.ai
世界上第一个人工智能辅助数据科学平台，用于大规模构建机器学习系统和人工智能代理。利用我们的法学硕士和新颖的神经网络技术构建企业人工智能 通过将使用 Abacus.AI 的模型投入生产，包括多家财富 500 强在内的组织在收入、利润和现金流等关键指标上实现了 5-20% 的增长。 Abacus.AI 还在关键应用人工智能领域开展基础研究，我们世界一流的研究实验室定期在 A 级会议上发表文章，包括 NeurIPs、ICML 和 ICLR。
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity 构建自然语言处理产品和 API 来理解非结构化数据并从文本中提取信息。 Plasticity 提供预构建的解决方案来理解非结构化数据和自然语言处理的 API 端点。因此，无论您是在寻找现成的产品还是构建自己的产品，我们都能满足您的需求。如今，我们帮助政府机构和数百家技术、法律和医学公司从文本中提取信息。
GooseAI
goose.ai
GooseAI 是一种完全托管的 NLP 即服务，通过 API 交付。在这方面它与OpenAI不相上下。更重要的是，它与 OpenAI 的补全 API 完全兼容！ 我们最先进的基于 GPT 的语言模型选择和不妥协的速度将使您在开始下一个项目时获得快速启动，或为您当前的提供商提供灵活的替代方案。
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power 是消费者洞察、咨询服务以及数据和分析领域的全球领导者。 J.D. Power 是利用大数据、人工智能 (AI) 和算法建模功能来了解消费者行为的先驱，50 多年来一直致力于提供有关客户与品牌和产品互动的深入行业情报。主要行业的全球领先企业依靠 J.D. Power 来指导其面向客户的战略。
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API 提供大量现成的分类器和自然语言处理服务，可用于广泛的应用程序，包括：情感分析、主题分类、语言检测、主观性分析、垃圾邮件检测、阅读评估、关键字和文本提取等等。所有服务都可以通过我们强大的 REST API 访问，使您可以立即开发自己的智能应用程序。
Kapiche
kapiche.com
Kapiche 是一个反馈分析平台，可在几分钟内分析大量客户反馈，使您能够快速提供深入的见解并帮助您的公司做出更好的决策。 Kapiche 的平台不需要任何设置或代码框架。它立即起作用。它可以让您在一处分析所有客户反馈。 借助 Kapiche，您获得见解的速度可以提高 30 倍。这意味着不再需要等待数周或数月才能获得结果；您将能够实时回答问题。轻松衡量主题对 CX 指标的影响，快速深入了解根本原因，并了解客户反馈的新趋势。 Kapiche 还可以帮助您自信地在整个组织内分享见解。您的团队和领导层将可以轻松地探索客户洞察并进行协作。您一定会喜欢如何快速生成令人印象深刻的报告并即时回答临时问...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI 是一个生成和改写任何文本的工具。使用 ReText.AI 通过人工智能提高文本质量。