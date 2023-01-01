替代项 - GanttPRO
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
TeamGantt
teamgantt.com
尝试 TeamGantt 的免费甘特图制作工具，并通过拖放计划在几分钟内在线创建甘特图。评级最高且永久免费——无需信用卡。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Lytho
lytho.com
以前是inMotionNow。适用于需要改进项目可见性和控制以实现更好的内容成果的营销和设计团队的工作流程管理。
Planful
planful.com
Planful 是用于持续规划的云 FP&A 平台。您，FP&A 团队，在第一线快速规划和分析如何引导您的组织应对频繁且复杂的业务变化。您的专业知识和技能就是为这样的时刻而生的，我们随时为您服务。
Narrator
narrator.ai
Narrator 的数据平台让任何人都可以在几分钟而不是几周内获得答案，该平台由客户 360 提供支持，其中包含客户与您的企业的每一次互动。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 通过衡量、预测和规划推动收入增长的营销工作，帮助 B2B 营销团队提高投资回报率。
SproutLoud
sproutloud.com
通过渠道营销自动化 一个平台可满足您所有分布式营销需求