替代项 - Gametize

Drimify

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游戏化平台。吸引观众。实现你的目标。在几分钟内定制体验和游戏。我们的使命 游戏化改变世界 每个人都喜欢玩。这是人性的一部分。在 Drimify，玩耍意味着突破创造力和创新的极限。我们的目标是让世界各地的人们能够为任何受众、年龄段或部门创造超强的游戏化体验，而无需编码技能。 Drimify 平台使任何人都能以符合我们核心价值观的方式进行游戏化沟通，并体现我们的个性：创新、积极、负责且平易近人。有趣的经历打破了界限，让我们以一种积极而有意义的方式相互联系。无论您身在世界何处，也无论未来游戏将我们带到何处，Drimify 都在您身边。将游戏化的超能力掌握在自己手中，以提升您的目标。 #Gamific...