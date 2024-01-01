替代项 - galleri5
Pictory
pictory.ai
Pictory 强大的人工智能使您能够使用文本创建和编辑专业品质的视频，无需技术技能或下载软件。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可帮助您获取在 YouTube 及其他平台上更快增加受众群体所需的工具和知识。
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Minea
app.minea.com
Minea 是终极电子商务产品搜索工具。 Minea 跟踪所有网络上的所有广告。 Facebook 广告、影响者产品植入、Snapspy、所有网络都被跟踪。停止为一个网络支付 149 欧元的 adspy 费用，并发现 Minea。
Bio Link
bio.link
生物链接可让您链接到所有页面（网站、商店、博客、社交帖子、视频等），使您的受众更容易发现您的所有内容。 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台仅允许简介中存在一个链接。通过 Bio Link，您可以使用单个链接将所有页面添加到您喜欢的平台。它的速度也非常快，非常优雅，并且针对点击进行了优化，您还可以永远免费享受分析、主题、嵌入等功能。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支持的字幕提升您的视频 🚀 轻松的字幕、完美的表情符号和智能突出显示的关键字，全部由人工智能生成。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智能以您的品牌语言生成和共享视频、轮播、单个图像帖子。
LTK
shopltk.com
从您信任的 LTK 影响者那里购买最新的时尚、家居、美容、健身产品。工作服创意、婚礼宾客礼服、旅行着装等等。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可定制的 WordPress 社交媒体源插件。显示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 源 - 受到 130 万用户的信任。
Social Champ
socialchamp.io
统治数字空间的社交媒体管理工具。 使用 Social Champ 管理多个社交帐户、创建带有图像或视频的帖子、组织收到的消息、提高投资回报率、跟踪分析、生成报告、简化和自动化内容创建过程。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Ripl
ripl.com
Ripl 使小型企业能够在几分钟内创建具有专业外观的动画视频、拼贴画、幻灯片和分层静态图像帖子，以及立即安排或发布到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部通过简单易用的移动和桌面浏览器应用程序实现。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Affable.ai
affable.ai
影响者营销平台 Affable 让全球品牌、代理机构和 D2C 电子商务品牌轻松找到影响者、管理活动并衡量投资回报率！经过验证的影响者。 100+ 客户。
Inflact
inflact.com
Instagram 营销工具包 使用智能工具调整您的 Instagram 帐户以适应业务 – 建立目标受众、与客户互动并规划内容。只需 3 个步骤即可帮助潜在客户发现您的产品并建立品牌忠诚度。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企业和影响者使用的免费生物链接工具。最大限度地发挥每项数字计划的影响。专为移动设备设计。结果是神奇的。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 网站和博客的社交媒体自动化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多个社交平台上自动发布、转发、交叉发布和自动安排您的内容。自动将您的 WordPress 内容和博客文章或任何其他来源的文本、图像、链接和视频共享为社交媒体帖子。 Blog2Social 为您提供了许多选项，使您的社交媒体管理更快、更轻松。
GRIN
grin.co
GRIN 是电子商务品牌最好的影响者营销软件。我们的人工智能平台包括超过 3200 万影响者套件、活动工作室、报告和分析、支付和产品履行、完整内容媒体库等。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Perpetua
perpetua.io
电子商务的增长基础设施。 与数千家使用 Perpetua 零售媒体执行和智能软件的企业一起，在亚马逊、沃尔玛、Instacart 和其他市场上实现盈利规模增长。
HypeAuditor
hypeauditor.com
一体化解决方案，助力您的影响力营销。 管理影响者营销活动的整个生命周期。
Connectio
useconnectio.com
自动化并优化您的 Facebook 广告。
Traackr
traackr.com
Traackr 是数据驱动的影响者营销的记录系统，营销人员用它来投资正确的策略、简化营销活动和规模化计划。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家黑人女性拥有和领导的初创公司。 它是 Link-in-Bio 领域的 3 个创始人之一，并且： * 就创作者/用户而言，是全球第二大链接生物服务； * 包括域名：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受欢迎且最强的生物链接 URL，也是自然 Google 搜索的第一个结果； * Lnk.at 是最有效且最受欢迎的 URL，可提高参与度并增加流量； * Ln.ki 是生物链接行业中最短、最可爱的 URL - 只有 4 个字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、残疾平等活动人士提供免费的 Activist Pro，即使不是在注册的非政府...
Collabstr
collabstr.com
在几秒钟内找到并雇用有影响力的人。 寻找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影响者，为您的品牌创建独特的内容。