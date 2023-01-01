替代项 - Gainsight CS
Clari
clari.com
B2B 收入团队的预测、活动智能和渠道管理。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
ChurnZero
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ChurnZero 是一款客户成功软件，可帮助企业了解客户的产品使用情况、评估他们的健康状况，并为企业提供管理和自动化客户体验的方法。
Catalyst
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客户成功软件可帮助您集中客户数据、清晰了解客户健康状况并扩展可推动保留和增长的体验。
Vitally
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Vitally 使具有前瞻性思维的客户成功团队能够提高收入增长、减少客户流失，并大规模提供主动、世界一流的客户体验。
Totango
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Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Aviso
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Aviso 是人工智能指南针，可指导销售和进入市场团队完成更多交易、加速增长并找到收入的正确方向。