GaGaNode

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网站：gaganode.com

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GaGaNode 是下一代去中心化住宅 IP + 带宽市场，旨在通过 Web3.0 技术缓解全球 IPv4 地址短缺问题。 GaGaNode是为了帮助用户独立掌握闲置的家庭带宽资源而开发的。用户无需公网IP，在家中即可通过Idle Electronics参与Web3网络。 GaGaNode鼓励大家减少对新挖矿设备的投资，尽可能通过软件移植的方式将GaGaNode安装在任何闲置的电子设备上，如Raspberry Pi、Android手机、Arm SBC、TV Box、Xbox、Playstation等电子设备上。

网站： gaganode.com

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