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亲爱的FutureMe...曾经希望给未来的自己写一封信吗？现在你可以！ 一年后检查您实现这些重大人生目标的进展情况。 在 1、5 或 10 年后，给自己发送一篇精彩的鼓舞人心的演讲。 或者在你下一个生日时提醒自己你来自哪里，以及这些根源有多么重要。 FutureMe 应用程序可让您在未来撰写、安排和发送信件给自己、朋友和家人，并确保它们也准时送达！
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