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将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

亲爱的FutureMe...曾经希望给未来的自己写一封信吗？现在你可以！ 一年后检查您实现这些重大人生目标的进展情况。 在 1、5 或 10 年后，给自己发送一篇精彩的鼓舞人心的演讲。 或者在你下一个生日时提醒自己你来自哪里，以及这些根源有多么重要。 FutureMe 应用程序可让您在未来撰写、安排和发送信件给自己、朋友和家人，并确保它们也准时送达！

网站： futureme.org

免责声明：WebCatalog 与 FutureMe 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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