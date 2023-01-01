替代项 - Fotaflo
Issuu
issuu.com
从 PDF 创建交互式翻页书、社交媒体帖子、GIF 等。在这里发现数字出版和内容营销工具的力量！
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
SocialPilot
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SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
CoSchedule
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一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
BirdEye
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BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Taboola
taboola.com
面向 Taboola 发布商和广告商的管理控制台应用程序
FlippingBook
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将简单的 PDF 转换为具有专业外观的交互式且引人入胜的文档、管理营销工具、分析文件等。
ShareThis
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增加在线受众的网站工具。创建有吸引力的客户联系的数据解决方案。用于同意管理和 GDPR 合规性的隐私工具。
Tapfiliate
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Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Scoop.it
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Scoop.it 使专业人士和企业能够通过其内容管理工具研究和发布内容。
StoryChief
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StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
Talkable
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很棒的推荐营销计划 ✅ 适用于在线商店、本地企业和 B2B 服务。增长营销的客户忠诚度计划。易于启动、测试和优化！奖励您的客户！
Storyly
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下一级移动用户参与度所缺失的部分。 Storyly 是一个用户参与平台，可在移动应用程序和网站中嵌入故事（全屏、交互式和当今最吸引人的内容格式）。
Paper.li
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在几分钟内建立您的数字形象。我们每天都会为您带来分享内容。以及一个始终新鲜的网站。
BrandChamp
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蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
GrowSurf
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每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
NiceJob
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获得更多评论并建立声誉的最简单方法。创造社交媒体热度，改善您的搜索引擎优化并赢得更多销售。
Storipress
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终极内容创建和管理平台，可简化您的编辑流程并适应您的受众。凭借本机看板和日历视图、网站构建器、增加收入的集成以及强大的 SEO 工具等功能，Storipress 使您能够为受众打造品牌。
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将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
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想象一下您自己的客户帮助您推动新的销售！客户推荐是病毒式营销和业务蓬勃发展的关键。借助 ReferralCandy，将这种令人难以置信的同行影响力带入您自己的商店。
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用于用户参与的一体化平台，为任何移动或网站平台提供移动原生、全屏、沉浸式格式。 StorifyMe 使客户能够创建和发布高度个性化、视觉震撼的互动故事、短片、快照和广告，以吸引受众、提高转化率并增加收入。 StorifyMe Editor 易于使用、直观，并提供大量免费且可自定义的模板，使故事创建过程变得更加容易。 StorifyMe 有机会将 StorifyMe Stories 集成到从移动设备到网络的任何平台，StorifyMe 是一种以人们喜爱的形式进行内容分发的全方位解决方案！
Yotpo
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Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Edition Digital
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Edition 数字出版软件结合了有效数字出版的所有五个关键点；创建、管理、分发、货币化和分析。无需编码即可创建互动且引人入胜的内容，并将其分发到所有平台（平板电脑、移动设备和桌面）。
Joomag
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使用 Joomag 的一体化数字平台创建、发布、分发、跟踪您的数字杂志、目录、小册子、时事通讯并从中获利。
The Juice
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覆盖面更大，工作量更少。 停止在过时的内容联合平台和乏善可陈的活动上浪费金钱。 The Juice 拥有一群敬业的销售和营销专业人士，将您的内容在正确的时间呈现给正确的人。在 The Juice 上传播您的内容，寻找影响力和共鸣。
Smile.io
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使用世界上最值得信赖的忠诚度应用程序将首次客户变成永久客户。 超过 1.25 亿购物者通过 Smile 赚取积分。给人们他们所爱的东西。
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SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
SpotlerUK
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完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
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探索快速轻松管理任何屏幕的理想平台。随时随地。没错，没有任何限制。
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规划和订购精彩内容的最简单方法 适合机构和中小企业的内容营销平台 Content Launch 是一个简化的内容发现和分发平台。
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inPowered 的人工智能平台使品牌能够最大限度地提高内容营销投资回报率。在人工智能和多年的机器学习的支持下，他们的内容智能和内容分发解决方案使营销人员能够收集专有数据并使用它来推动真正的投资回报率 - 积极改变品牌认知，增加现场采取的行动，潜在客户开发和用户参与度。
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Creatosaurus - 多合一创意和营销平台。营销团队很难完成工作，更不用说扩大营销力度了。在数字和社交媒体世界中讲故事是一个充满压力和混乱的过程，涉及到许多不同的人、需要管理的工具、需要解决的许多不同的问题，并且不要忘记繁琐的协作。通过 10 倍更快的讲故事速度转变您的营销策略。 Creatosaurus 可让您在一个地方轻松策划创意、设计图形、编写 AI 内容、编辑视频、安排帖子、搜索主题标签、制作文章、管理分析、生成报告、应用程序等。
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StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
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Tagshop 是一个社交商务、可购物 UGC 和视觉购物平台，适用于电子商务品牌和在线商店，通过标记产品并在其网站上发布可购物图库来激活用户生成的内容或品牌的社交内容，以提高转化率、推动销售、建立社交媒体信任、参与和无缝的购物体验。
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增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
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我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
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大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
GrowthHero
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GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
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激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
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帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。
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Referral Rocket 为企业提供了一个启动和管理高效推荐计划活动的平台。我们用户友好的平台使企业能够挖掘客户拥护的巨大潜力，推动指数级增长并增加客户获取。
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MouthPublicity.io 是一个简单而有效的工具，可帮助企业、个人品牌或任何人在 Auto Pilot 上发起、管理和跟踪口碑营销活动。它有助于将客户转变为口碑营销团队并显着提高品牌知名度。
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只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
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Herdify 是一家行为分析公司，致力于检测围绕品牌形成的社区。从这个意义上说，社区并不意味着社交媒体粉丝、忠诚度计划或 CRM 数据。它指的是人们居住的现实世界社区（街道、城镇和城市）。即使在我们数字优先的世界中，这些社区对消费者的购买行为影响最大。它曾经是关于个人的——我们认为看起来相同的人，行为也相同。我们以同样的方式向他们进行营销，就像我们的竞争对手一样。当今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都专注于其社区。借助 Herdify 的 AI 技术，检测和监控您的社区，并像当今最成功的营销人员一样进行战略性增长。
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