foodpanda Myanmar
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ဗိုက်ဆာနေပြီလား? foodpanda ကနေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် နဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ မှာလို့ရပြီနော် Gong Cha, Manhattan Fish Market နဲ့ Indian Tadka လို စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေအပြင် အခြား ဆိုင်တွေ အများကြီးကနေ ရွေးချယ်လိုက်ပါ သင့်အနားမှာ ရှိတဲ့ သင် အကြိုက်ဆုံး အစားအစာတွေကို foodpanda ကနေ ဒီနေ့ပဲ မှာစားလိုက်တော့နော်
网站： foodpanda.com.mm
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