替代项 - FlyFreely

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk 是适用于建筑和运维团队的终极太阳能站点应用程序。 SenseHawk 基于 GIS 的新颖软件套件使太阳能资产管理就像使用您最喜欢的移动地图应用程序一样轻松。其生产力和协作工具围绕太阳能资产的数字孪生捕获和组织数据。该应用程序集成并可视化数据，范围从地形和设计文档到设备信息和现场活动。由于数据被地理标记到太阳能资产中的特定组件或位置，因此远程管理变得更加简单。 SenseHawk 增强了太阳能资产流程和站点运营： + 地图视图 上传 KML、CAD 文件并为您的站点创建地图视图。注释、添加任务、表单等。让工地导航变得简单。 + 照片 浏​​览网站、单击图片、创建任务或附加到...