替代项 - Fluidly
Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock 是一家美国图片库、素材库、音乐库和编辑工具提供商；它的总部位于纽约。 Shutterstock 由程序员兼摄影师 Jon Oringer 于 2003 年创立，拥有一个包含约 2 亿张免版税库存照片、矢量图形和插图的库，以及约 1000 万个可供许可的视频剪辑和音乐曲目。 Shutterstock 最初只是一个订阅网站，2008 年，它从订阅扩展到点菜定价。它自 2012 年起在纽约证券交易所公开交易。
Tableau
tableau.com
Tableau（法语，字面意思是“小桌子”，也用来表示“图片”；复数为“tableaux”，或者很少用“tableaus”）可以指：
Obviously AI
obviously.ai
运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。
mindsdb
mindsdb.com
数据库中的 NLP。 只需几行 SQL 即可将 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的强大功能应用于数据库中的文本数据
Akkio
akkio.com
分析师的预测人工智能。 通过快速洞察和轻松预测，为您的运营带来竞争优势。无需编码。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一个由人工智能驱动的品牌管理平台，营销人员可以在其中实时制定品牌策略、测试创意资产并监控品牌绩效。 ProQuo 每天与消费者互动，衡量他们对您的品牌、竞争对手和品类的真实感受。 ProQuo 的人工智能会分析每一次互动的数据，生成定制的行动计划，确保您实现品牌目标 - 无论是转化非用户、寻找空白空间还是扩大市场份额。包括 Clorox、Harry's、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在内的数百个品牌都在使用 ProQuo 来实现增长。
Faraday
faraday.ai
Faraday 可让您将 AI 嵌入到整个堆栈的工作流程中，从而使您最喜欢的工具表现得更好
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户应该得到更好的服务。您应该获得可操作的数据，为团队提供方...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer 是一款用于开发和部署机器学习模型的强大软件工具。它提供了一个用户友好的界面，允许用户构建、训练和评估神经网络，而无需广泛的编程知识。凭借广泛的功能和算法，Neural Designer 简化了从数据预处理到模型优化的整个机器学习工作流程。此外，它还支持各种数据类型，包括数字、分类和文本，使其在各个领域具有通用性。此外，Neural Designer 还提供自动模型选择和超参数优化，使用户能够轻松找到最适合其数据的模型。最后，其直观的可视化和全面的报告有助于解释和理解模型的性能。无论您是初学者还是经验丰富的数据科学家，Neural Designer 都可以加速准确...
Braincube
braincube.com
Braincube 是一款智能 IIoT 平台套件，包含专为行业设计的商业和专家应用程序。 Braincube 的平台和现成的应用程序使制造商能够从数据流和大数据分析中找到即时和长期的价值。其操作软件通过边缘提供实时状况的即时可见性，并通过云提供分析应用程序中心，以更好地优化性能。结合边缘和云，从 IIoT 平台获得最佳结果：根据实时建议进行调整并提高未来性能。无论您是努力持续改进和提高生产力、通过机器学习降低成本、资产监控和预测性维护策略，还是通过图表、表格和仪表板进行可视化，从强大的应用程序商店中进行选择，以帮助您实现特定于环境的目标。 Braincube 提供一站式服务来控制您的数据并改...
Kleene
kleene.ai
通过基于可靠的跨部门数据的人工智能建议，使您的企业决策者能够做出更好、更快的决策。 Kleene 是唯一可以组织所有数据的端到端平台。借助 Kleene 的决策智能平台，快速获得竞争优势和数据驱动的业务增长。
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
Pecan
pecan.ai
Pecan 的预测分析软件专为产生影响而设计。在几天内获得准确、可行的预测并释放 AutoML 的力量。
Vortexa
vortexa.com
最先进的能源分析描绘了全球货物流图景。在与 Vortexa 竞争之前识别能源市场机会。
QuData
qudata.com
QuData 的核心能力领域是会话人工智能（语音识别、对话系统、语音助手）；自然语言理解；图像分析（图像分类和分割、物体/人脸检测）；客户行为分析。该公司的程序员和数据科学家团队为其业务合作伙伴成功实施了多个项目。 Qudata 的研究人员还致力于通用人工智能的创新方法。
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai 是领先的消费者智能平台，正在彻底改变企业外部数据的未来。利用其专有的人工智能技术，NWO.ai 能够在微观趋势发生重大变化之前对其进行预测，为公司提供在当今不断变化的生态系统中竞争所需的关键见解。随着组织和企业继续依赖数据作为其增长战略的一部分，NWO.ai 提供从最多样化的数据源中挑选的数据智能
Enveyo
enveyo.com
借助 Enveyo 的物流优化软件，将您的运输业务转变为竞争优势并实现利润最大化。
Prevedere
prevedere.com
Prevedere 基于云的商业智能解决方案利用全球经济数据的预测能力，提供前所未有的预测准确性。
Predelo
predelo.com
在自动驾驶仪上为您的业务获取人工智能驱动的预测和优化决策，直接与您已使用的工具集成。
Verteego
verteego.com
Verteego 的人工智能实时分析您的数据并生成建议，以优化您的供应链、促进您的营销活动。
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一个基于云的 SaaS 平台，可帮助全球制造商减少过剩库存、防止严重短缺并建立运营指挥。该平台以工厂为中心，弥合了复杂的供应链和库存运营及其过时的、劳动密集型的报告、分析和库存决策方法之间的差距。该软件可与任何 ERP 系统集成，并规范不同 ERP、规划工具和其他供应链执行工具中的数据。建立跨公司可见性后，该平台使用人工智能提供规范性和优先级的见解，采购团队可以利用这些见解自信地优化库存、推动可持续的供应链效率、减少营运资本并释放新的业务增长。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 -多个程序/任务的交互式实时同步程序 -嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 -可查询的运行程序数据库 -手动和自动程序视图和功能 -集成遥测、命令和控制以及任务数据 - 详细的分析、报告和仪表板
Discern
discern.io
B2B 公司利用许多相同的技术平台并希望跟踪相同的指标……那么为什么商业智能构建完全定制呢？这意味着数百万美元浪费在额外的工具和人员以及数月或数年的平台设计上。辨别力让商业智能变得简单。我们的开箱即用配置使客户能够启动并运行数百个指标及其完整的
Knowi
knowi.com
Knowi 是一个专为当今现代数据而构建的现代商业智能平台，使各种规模的企业能够大大缩短从原始数据到预见到行动的距离。通过与几乎任何数据源（包括 NoSQL、SQL、RDBMS、基于文件和 API 的本机集成），Knowi 消除了对 ETL、ODBC 驱动程序或替代解决方案所需的数据转换过程的需要。数据工程师可以加入结构化和非结构化数据源来创建混合数据集并立即可视化结果、应用机器学习算法、将结果嵌入数据应用程序、与业务用户共享仪表板或触发其他下游应用程序或通知系统的操作。
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate 是一种位置营销解决方案，使营销人员能够根据用户的精确位置吸引用户。
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow 通过衡量、预测和规划推动收入增长的营销工作，帮助 B2B 营销团队提高投资回报率。
DataRobot
datarobot.com
打开。灵活的。旨在适应您团队的人工智能需求。 DataRobot 将您所有的生成和预测工作流程整合到一个强大的平台中。快速交付您的业务所需的人工智能，管理您的所有资产，并聘请世界一流的人工智能专家。