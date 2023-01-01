替代项 - flowpoint.ai
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
Woopra
woopra.com
分析并可视化从首次营销接触到产品使用的整个客户旅程。立即注册我们的免费计划。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
Whatfix
whatfix.com
Whatfix 是一个基于 SaaS 的平台，为 Web 应用程序和软件产品提供应用内指导和性能支持。 Whatfix 帮助公司创建出现在 Web 应用程序中的交互式演练。 Whatfix 在加利福尼亚州圣何塞和印度班加罗尔设有办事处。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
Flywheel
getflywheel.com
一体化 WordPress 代理托管平台。 在一处管理客户的 WordPress 网站，赚取经常性收入，并持续取悦他们。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Keen
keen.io
Keen 是一个基于 Apache Kafka 构建的完全托管的事件流平台。只需几分钟即可开始直播，30 天免费。
Stormly
stormly.com
只需单击一下即可将您的数据转化为见解🤯。构建您的仪表板并立即发现产品数据中的模式。
Snowplow
snowplow.io
Snowplow 为团队提供了完全的灵活性，可以控制行为数据的收集、结构化、处理、建模和存储方式。
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
Dragonfly AI
dragonflyai.co
借助人工智能的力量优化内容的性能。我们的预测热图会立即向您显示任何内容中最先吸引受众注意力的内容，帮助您做出基于数据信息的坚定决策，而不会减慢您的速度。 • 获得实时洞察，发现真正吸引客户注意力的因素 • 通过预测分析提高整个设计周期的效率 • 提高所有渠道的转化率 • 通过最大限度地提高跨渠道的注意力份额来提高投资回报率 最大的品牌和代理机构都在使用 Dragonfly AI衡量和优化其内容的性能，包括 Sony、GSK 和 BBDO。要了解更多信息，请访问 Dragonflyai.co
Mouseflow
mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
June
june.so
June 是 B2B SaaS 的轻量级产品分析。在几秒钟（而不是几小时）内获得可行的见解和定制报告。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO 是从客户评论和对话中获取可行见解的最快、最简单的方法。我们基于 AI 的 360 度反馈分析平台提供 40 多个集成，并实时揭示对 CX、营销和客户支持团队重要的情绪、主题和数据。
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款产品分析工具，用于查找和改善最终用户体验。借助 ReplayBird，公司可以了解人们如何以及为何跨设备实时参与、转化和保留，以改善用户体验。为您的团队提供全面的产品分析，为数据驱动的决策提供信息。
APTANIA
aptania.com
我们的客户数据平台 (CDP) 提供了一种通过易于使用、直观的界面来管理数据的集中方法。以数据模型为基础，该模型允许核心业务数据仅存储一次，从而无需跨许多不同的系统或产品进行复杂的集成。我们将 CRM、电子邮件营销、交易和网络分析数据存储在一个系统中。这些数据结合起来为我们的客户提供了强大的细分和分析服务。
Witbe
witbe.net
Witbe 是体验质量 (QoE) 行业的领先创新，它提供了一种屡获殊荣的方法来监控向任何设备（PC、智能手机、STB）上的任何交互式服务（电话、视频、Web）用户提供的 QoE，以及通过任何网络（固定、移动、OTT）。自 2000 年成立以来，Witbe 不断发展壮大，现已受到 50 个不同国家 300 多家客户的信赖。广播公司、运营商、内容提供商和应用程序开发商都依靠 Witbe 机器人来确保完美的服务。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地设有办事处，包括巴黎、纽约、圣何塞、丹佛、蒙特利尔、伦敦和新加坡。
Toonimo
toonimo.com
让每个人的用户体验变得简单。 Toonimo 是领先的数字采用平台，旨在简化内部员工培训和客户入职计划的工作。对于希望帮助用户采用新的或当前使用的软件解决方案，但又不想强迫员工花几个小时学习电子学习模块或阅读用户手册的组织来说，Toonimo 提供了强大的工具，可以将学习直接添加到顶层实时了解软件，允许用户边做边学，并即时完成任务。 Toonimo 使用文本气泡、效果和音频将培训师放置在您需要的地方，创建一个有影响力的自助环境。其结果是用户采用率大幅提高、企业范围内的内部培训成本节省、员工士气提高以及完成任务的效率提高。使用案例： - 员工培训 - 吸引新客户 - 减少客户支持 - 提高网站转...
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
NPAW
npaw.com
NPAW 很自豪地推出其分析解决方案套件。一个强大、直观、实时的视频和应用程序分析平台，旨在彻底改变视频智能行业，使 OTT、电信公司、媒体公司和广播公司能够将数十亿数据点转化为可操作的业务见解，以便他们监控、分析、并在用户观看的同时充分利用。在快速发展的流媒体行业中，向用户提供内容的企业面临着一个严重的问题：极其复杂的内容交付链缺乏可见性。如果他们不知道出了什么问题，他们该如何应对用户的挫败感？如果他们无法访问这些数据，他们如何应对设备消费的发展趋势？ NPAW Suite 为视频提供商提供了其最终用户实时流媒体体验的全面概览，与播放器集成以获取重要的原始数据，并将其转换为可定制且易于阅读的...
Eppo
geteppo.com
Eppo 运行值得信赖的数据仓库本机 A/B 测试。世界一流的统计严谨性、特征管理和实验报告 - 全部集中在一个工具中。
cux.io
cux.io
我们将访客的体验转化为数字，识别他们在客户旅程中的行为模式，并提供即时可行的见解。不再有数据垃圾邮件
Capturly
capturly.com
了解用户行为、识别问题点、提高转化率并增加销售额 希望提高您当前的表现？如果是，Capturly 适合您！它是传统分析、会话记录、热图和转化漏斗功能的出色组合。
Indicative
indicative.com
Indicative 是领先的产品分析平台，为产品和增长团队提供可行的见解，以优化客户参与度、提高转化率并提高保留率。
SessionStack
sessionstack.com
什么是SessionStack？ SessionStack 是一个人工智能增强型数字体验分析平台，基于一流的会话记录技术，使电子商务企业能够识别客户在哪里陷入困境和流失，以及错过了哪些转化机会。该平台生成的见解可以作为通过数据支持的转化率优化来改善整个用户体验的快速通道。 SessionStackAI 是我们专有的机器学习模型，是所有专注于收入的电子商务决策者的理想合作伙伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用户数据，以提供任何网站或移动应用程序交互的全貌。该平台的自动捕获功能和追溯数据历史记录有助于确保分析中没有间隙，从而识别任何摩擦点或新的转换机会。 SessionStack ...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter 是一个尖端的客户服务和收入平台，建立在独特的数据模型和洞察引擎之上，可增强全球客户成功、客户管理和收入团队的能力。 RevSetter 可以提高面向收入的团队的效率 - 从简化的入职和快速实现价值开始，它可以为 IC、经理和最高管理层进行完全定制，并能够为整个收入旅程的行动和工作流程提供支持。我们构建平台是为了应对市场当前的挑战，同时也满足全球收入团队不断变化的需求。是时候为您的企业提供一整套解决方案，包括自动化工作流程、强大的数据管理、动态客户旅程、产品使用分析等等，全部都在一个创新解决方案中。
Usermaven
usermaven.com
正确完成网站和产品分析 - 终于！ Usermaven 的 Spotless™ 跟踪自动捕获所有事件，消除了对开发人员的依赖，使其成为营销人员和产品人员最简单的分析工具。
Narrative BI
narrative.bi
将您的数据转化为有意义的叙述。 自动从您的营销和广告数据中获取有价值的见解。将所有数据源连接到一处。零编码。
Sprig
sprig.com
Sprig - 以前称为 UserLeap。快速可靠的上下文用户研究。通过 Sprig 的有针对性的微观调查、视频问题等，确保用户研究尽早且经常进行。
Gainsight PX
aptrinsic.com
最以客户为中心的用户分析和产品参与平台。 Gainsight PX 使您能够深入了解用户在您的产品中执行的操作、收集反馈并创建应用内互动（例如演练和指南）以推动入门和采用。