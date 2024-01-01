替代项 - Flock Safety
Verkada
verkada.com
从易于使用的平台管理摄像机并远程访问镜头。 30 天免费试用。简单、安全且可扩展的企业安全摄像头系统。
Rhombus
rhombus.com
在统一云平台上打造更智能、更安全的空间 物理安全变得现代化。通过一体化解决方案随时随地管理您的建筑物，该解决方案将智能摄像头、访问控制、传感器、集成和警报集成在单一管理平台下。
Hikvision
hikvision.com
海康威视致力于通过机器感知、人工智能、大数据等前沿技术服务各行业，引领AIoT未来： 通过全面的机器感知技术，我们旨在帮助人们更好地与周围的世界联系； 拥有丰富的智能产品，让智能触手可及，满足多样化需求； 我们致力于通过创新的AIoT应用，让每个人都能享受更美好的未来，构建更加便捷、高效、安全的智能世界。 海康威视提供广泛的物理安全产品，涵盖视频安全、访问控制和报警系统。我们还提供由人工智能技术支持的集成安全解决方案，为最终用户提供新的应用程序以及安全管理和商业智能的可能性。在过去的几年里，我们加深了在以专业、智能的解决方案满足各个垂直市场客户需求方面的知识和经验，包括智慧城市、交通、零售...
Ambient.ai
ambient.ai
Ambient.ai 是实时人类感知技术的领导者，致力于打造安全、高效、可持续的智能环境。
Alarm.com
international.alarm.com
Alarm.com 是智能互联物业的领先平台。数百万人依靠 Alarm.com 的技术从任何地方监视和控制他们的财产。我们的平台以安全和远程监控为中心，满足广泛的市场需求，并为越来越多的物联网 (IoT) 设备提供基于应用程序的控制。 我们的安全、视频监控、智能自动化和能源管理解决方案可通过我们由北美和全球数千家专业服务提供商组成的网络提供。 Alarm.com 的普通股在纳斯达克交易，股票代码为 ALRM。 Alarm.com 凭借其员工文化以及我们每天为开发新技术并将其推向市场所做的有意义的工作而获得了“最佳工作场所™”奖，这些新技术将使数百万人更加安全，并帮助他们更有效地使用能源。我...
Brivo
brivo.com
Brivo 是商业地产、多户住宅和大型分布式企业移动、基于云的访问控制领域的全球领导者。 Brivo 全面的产品生态系统和开放 API 为企业提供强大的数字工具，以提高安全自动化、提升员工和租户体验，并提高建筑环境中所有人员和资产的安全性。 Brivo 的楼宇门禁平台在二十多年前创建了这一类别，现已成为全球最大的客户设施集合的数字基础，受到 42 个国家/地区超过 3 亿平方英尺安全空间的超过 2300 万用户的信赖。 Brivo 致力于更好的安全性，这意味着为业主、管理者和租户提供最好的技术和支持，帮助他们从生活、工作和娱乐的建筑中寻求更多好处。 Brivo 的综合产品套件包括访问控制、智...
Genetec
genetec.com
领先的商业智能、统一物理安全、公共安全和运营技术提供商。 Genetec 为物理安全和公共安全行业开发开放平台软件、硬件和基于云的服务。其旗舰产品 Security Center 将基于 IP 的视频监控、访问控制和自动车牌识别 (ALPR) 统一到一个平台中。 Genetec 自 1997 年以来一直是全球创新者，总部位于加拿大蒙特利尔，通过遍布 159 个国家/地区的经销商、集成商和顾问组成的综合网络为企业和政府组织提供服务。 Genetec 建立在创新原则之上，始终处于统一物理安全系统新兴技术的前沿。
Sentry AI
smartsentryai.com
Sentry Al 是一家 B2B SaaS 公司，为每个站点提供“Al Guard”。使用摄像头监控客户站点的安全公司部署 Sentry AI 来预防犯罪、减少处罚并节省劳动力成本。
ivideon.com
ivideon.com
我们构建了一个全球专有、高度可扩展且可靠的平台，用于提供以视频为中心的安全和分析服务，供世界各地的大型和小型企业用于监控和管理，或消费者用于家庭自动化和安全。通过我们的服务，企业不仅可以获得用于安全和访问目的的传统视频源，还可以获得重要的分析服务，帮助他们提高利润或削减开支。 消费者及其家人可以获得价格实惠的安全解决方案，只需点击鼠标即可通过专业选项进行升级。 （也允许在我们的移动应用程序中使用手指）
Calipsa
calipsa.io
Calipsa, Inc. 于 2022 年被摩托罗拉解决方案收购，现已成为其安全和安保技术生态系统的一部分。 Calipsa 是云原生高级视频分析领域的技术领导者。其可扩展平台使企业能够通过人工智能分析来优化安全性，这些分析可以验证警报、实现基于内容的搜索、检测篡改并实时评估摄像机的运行状况。 关于摩托罗拉解决方案： 摩托罗拉解决方案正在解决更安全的问题。我们构建并连接技术来帮助保护人员、财产和场所。我们的解决方案支持公共安全机构和企业之间的协作，这对于主动实现安全和安保至关重要。
Mobotix
mobotix.com
MOBOTIX 为基于视频的安全、过程监控和分析的各个方面提供全面的解决方案。 MOBOTIX 开发高质量、分散式、节能的系统，为 MOBOTIX 的客户节省资金。 MOBOTIX 的座右铭“BeyondHumanVision”也是 MOBOTIX 的使命：MOBOTIX 完全致力于使自己成为最可靠的公司，通过使用智能、网络安全的视频技术超越人类视觉并创造有形的附加值，从而保护人员和财产。 。在人工智能的支持下，MOBOT-IX 视频技术可以提供有价值的数据，帮助公司优化流程和收入。 MOBOTIX 视频系统由德国制造的高性能、高品质组件组成，在位于朗梅尔的 MOBOTIX 生产基地手工组装...
Avigilon
avigilon.com
Avigilon 于 2018 年被摩托罗拉解决方案收购，现已成为其安全和安保技术生态系统的一部分。 Avigilon 的安全套件提供全面的端到端视频安全产品和服务组合，是 Motorola Solutions 技术生态系统的一部分。它通过固定视频、高级分析和智能访问控制系统以及云和本地安全部署选项，提供灵活的模块化安全层。 关于摩托罗拉解决方案： 摩托罗拉解决方案正在解决更安全的问题。我们构建并连接技术来帮助保护人员、财产和场所。我们的解决方案支持公共安全机构和企业之间的协作，这对于主动实现安全和安保至关重要。
Voxel
voxelai.com
利用人工智能的力量增强安全性和运营。 借助终极站点可视性平台，构建数据驱动的安全文化并消除未遂事故。
SOLINK
solink.com
Solink 是一款基于订阅的软件，可将您的摄像机镜头与 POS 数据连接起来，为您提供增加利润、减少盗窃并帮助您节省时间所需的洞察力。 Solink 会审查您的所有 POS 交易，并将其与相应的实时视频配对，创建可搜索时刻的仪表板。这些时刻允许您根据特定事件进行过滤，例如房间内的移动、特定购买和异常员工行为。 Solink 是一家 Wesley Clover 公司，总部位于安大略省渥太华，在全球设有区域代表处。
Salient Systems
salientsys.com
Salient 提供全面的视频监控管理系统，旨在满足从模拟到 IP 到云的全方位监控技术需求。 Salient 的视频管理软件 CompleteView 基于开放式架构，可从入门级扩展到企业级，并提供从台式机、笔记本电脑和移动智能手机管理多服务器、多站点视频监控安装所需的一切。 无与伦比的可扩展性 无论您是小型企业、大型跨国企业还是介于两者之间的企业，CompleteView VMS 都能带来部署简单性和无与伦比的可扩展性来支持您当前和未来的需求。 完全开放的架构 CompleteView 的开放式架构使您的组织能够无缝地利用现有技术投资，并最大限度地减少硬件和软件基础设施随时间变化而造成...
AxxonSoft
axxonsoft.com
AxxonSoft 是全球领先的智能视频监控解决方案开发商之一，采用先进的人工智能、神经网络和深度学习技术，让世界对所有居民来说变得更加安全。 AxxonSoft 的物理安全信息管理 (PSIM) 和 IP 视频管理软件 (VMS) 与大多数闭路电视和物理安全产品和设备集成，可以轻松集成和应用到政府、机构和商业企业的垂直和水平解决方案中。 作为视频监控领域的全球领导者，AxxonSoft 开发了非常先进的软件，它使用户能够比以前做得更多 - 轻松、快速，并且符合他们现有的系统和策略。这是因为 AxxonSoft 的先进软件允许用户在一个单一环境中连接多个系统和设备，这样他们就可以聚合和分析...
LVT
lvt.com
LVT（LiveView Technologies）提供在我们专有的 SaaS 平台上运行的可快速部署的监控硬件。我们的企业级安全和安保生态系统可以通过智能自动化和可行的见解轻松保护几乎任何物理环境。
Forsight
forsight.ai
Forsight 正在构建建筑业的自主监控系统。使用摄像头（您已有的或我们帮助安装的）和人工智能软件，我们实时检测和预测安全风险、安全威胁和管理问题。
Coram AI
coram.ai
Coram AI 是一种现代视频安全解决方案，可帮助您创建更安全、更高效的工作场所。 Coram 使使用视频安全摄像机的每一步都快如闪电。该应用程序允许即时访问您所有的安全摄像头。
Spot AI
spot.ai
Spot AI 构建了现代化的人工智能摄像头系统，为每个企业创造更安全的工作场所和更智能的运营。
Kastle Systems
kastle.com
Kastle 是领先的房地产技术解决方案提供商，为商业地产、多户住宅、全球企业、教育机构和重要政府设施提供保护。每天，数以万计的企业使用 Kastle 最先进的门禁控制、视频监控、访客管理和身份管理技术解决方案来打造更智能的建筑环境。 Kastle 致力于打造一个独特的工作场所，让优秀人才能够在职业和个人方面蓬勃发展。通过将员工福祉作为重中之重，Kastle 荣获多项奖项，包括 Energage 2021 最佳工作场所以及多元化、公平和包容性实践文化卓越奖。
Eagle Eye Networks
een.com
Eagle Eye Networks 是全球按需、真正基于云的安全和运营视频管理系统 (VMS) 的提供商。 Eagle Eye 利用人工智能提供一个简单的智能平台，专门帮助企业提高安全性、安保、运营并降低成本。 Eagle Eye 还提供开放式 API，可轻松与应用程序集成，以创新且有用的方式补充和扩展产品。 Eagle Eye 平台提供安全、加密的录制、摄像头管理、移动查看、警报和搜索——所有这些都在云端进行。 API 平台使用 Eagle Eye 大数据视频框架™，具有基于时间的数据结构，用于实时和存档视频的索引、搜索、检索和分析。 Eagle Eye Networks 通过授权经销商和...
Milestone Systems
milestonesys.com
Milestone Systems：视频技术软件，可帮助人们了解他们所看到的内容 - 在安全及其他方面。 Milestone Systems 在视频数据中查找人们可以采取行动的信息： – 要么重温过去发生的事情 – 或者实时查看事物 ——很快我们就能在事情真正发生之前看到它们。 换句话说，Milestone Systems 让世界看到了。 作为雇主的里程碑 加入 Milestone，您将成为世界领先的 IP 视频管理系统提供商的一员。自 Milestone Systems 于 1998 年在丹麦成立以来，Milestone Systems 已发展到在超过 25 个国家/地区的开发中心和区域...