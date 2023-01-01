Flexicloud

Flexi 的软件在本地和云环境中均经过验证。但与业内大多数人一样，我们认识到从成本和生产力的角度来看，迁移到云都是有利的。您可以依靠 Flexi 超过 25 年的经验来获得云的所有优势，而不会影响安全性或性能。

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