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在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Flexi 的软件在本地和云环境中均经过验证。但与业内大多数人一样，我们认识到从成本和生产力的角度来看，迁移到云都是有利的。您可以依靠 Flexi 超过 25 年的经验来获得云的所有优势，而不会影响安全性或性能。

网站： portal.cloud.flexisoftware.com

免责声明：WebCatalog 与“Flexicloud”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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