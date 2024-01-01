替代项 - FirstPromoter
ClickBank
clickbank.com
ClickBank 是一家拥有自己市场的全球领先零售商。我们帮助卖家和企业家通过我们的全球联属网络增加销售额。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - 世界领先的合作伙伴自动化解决方案，发现、管理、保护、优化所有合作伙伴渠道，实现真正的指数增长。
PartnerStack
partnerstack.com
合作伙伴关系管理软件可扩展任何计划：联营公司、经销商、营销等。了解 SaaS 公司为何借助 PartnerStack PRM 实现发展。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
Digital First AI
digitalfirst.ai
利用人工智能在几秒钟内创建并执行营销计划。 利用人工智能为您的企业找到最佳的增长黑客策略。 将营销转向自动驾驶并实现增长。
Awin
awin.com
通过全球联属营销网络拓展您的业务，该网络为世界各地的广告商、代理商和发布商提供营销解决方案。
Involve Asia
involve.asia
Involve 是领先的联盟营销平台，帮助合作伙伴和广告商增加马来西亚的在线收入。立即加入我们的联盟网络！
Simplero
simplero.com
您的在线业务变得简单 Simplero 为您提供建立和发展成功的在线教育业务所需的所有工具，这些工具全部集中在一个地方。
Talkable
talkable.com
很棒的推荐营销计划 ✅ 适用于在线商店、本地企业和 B2B 服务。增长营销的客户忠诚度计划。易于启动、测试和优化！奖励您的客户！
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
NiceJob
nicejob.com
获得更多评论并建立声誉的最简单方法。创造社交媒体热度，改善您的搜索引擎优化并赢得更多销售。
Attribution
attributionapp.com
归因可以跟踪您在广告上花费的费用、哪些客户来自广告以及他们从您那里购买了什么。
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
Evolup
evolup.com
Evolup 是唯一一个 100% 致力于创建联属商店、由人工智能提供支持的解决方案。免费试用 7 天，无需信用卡！
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising 是一家数字广告公司，提供一套客户获取解决方案。了解如何吸引目标受众！
Marketcall
marketcall.com
按次付费联盟网络 Marketcall 是市场上的最佳选择。超过两百项按通话付费优惠
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
ReferralCandy
referralcandy.com
想象一下您自己的客户帮助您推动新的销售！客户推荐是病毒式营销和业务蓬勃发展的关键。借助 ReferralCandy，将这种令人难以置信的同行影响力带入您自己的商店。
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube 频道和视频的合法推广服务。它可以帮助博主获得浏览量和订阅者，并帮助企业增加销售额并吸引网站访问者。
LeadDyno
leaddyno.com
发展和管理您的会员、影响者或推荐计划。与 Shopify、Stripe 和 25+ 集成同步。免费试用我们的联属软件 30 天。
Friendbuy
friendbuy.com
高增长品牌可以通过 Friendbuy 从每位客户身上获得更多收益。凭借一流的推荐和忠诚度计划，品牌可以通过推荐实现至少 5-10% 的销售额，生命周期价值提高 4 倍。 Friendbuy 与 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃尔玛、迪士尼和雀巢等财富 100 强公司合作。此外，Friendbuy 与您的技术堆栈无缝集成，因此您可以将推荐和忠诚度无缝地融入您的客户旅程中。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者引导和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理商和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa ...
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – 联盟营销和推荐营销 使用最受欢迎的联属营销软件，在您的销售漏斗中创建以影响者、品牌大使和现有客户为中心的循环。
Smile.io
smile.io
使用世界上最值得信赖的忠诚度应用程序将首次客户变成永久客户。 超过 1.25 亿购物者通过 Smile 赚取积分。给人们他们所爱的东西。
Offer18
offer18.com
绩效营销平台。 为联营公司、广告商和广告网络提供帮助，帮助他们跟踪、优化和衡量其网络的性能。
BeMob
bemob.com
适用于媒体买家和联盟营销人员的广告跟踪软件。 在线广告挑战的一站式解决方案。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 为企业提供了一个启动和管理高效推荐计划活动的平台。我们用户友好的平台使企业能够挖掘客户拥护的巨大潜力，推动指数级增长并增加客户获取。
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
MGID
mgid.com
我们的愿景是培育数字媒体的新阶段，使消费者能够以同样积极的方式参与内容和赞助广告。
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
CJ
cj.com
在全球最大、最成熟的基于合作伙伴关系的效果营销生态系统中蓬勃发展，并通过品牌、出版商和创作者等的可扩展和可持续增长超越您的商业增长目标。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Voluum
voluum.com
Voluum 是领先的广告跟踪软件。凭借先进的分析功能以及内置的优化和自动化工具，Voluum 广告跟踪器将帮助您扩大在线营销活动规模并从中获利。
Admitad
admitad.com
新一代绩效营销。 适合各种规模的广告商、出版商和影响者的一套解决方案。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一个简单而有效的工具，可帮助企业、个人品牌或任何人在 Auto Pilot 上发起、管理和跟踪口碑营销活动。它有助于将客户转变为口碑营销团队并显着提高品牌知名度。
LoyalAs
loyalas.com
只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 通过专注于个人推荐的推荐营销为 B2B 企业带来新的收入。以零初始成本扩展您的业务，或靠推荐谋生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不仅仅是一个忠诚度和评论平台。它是一套完整的客户保留套件，结合了忠诚度计划、客户反馈和创新的推荐系统。深入吸引客户，鼓励回头客，并轻松扩大您的客户群。
Herdify
herdify.com
Herdify 是一家行为分析公司，致力于检测围绕品牌形成的社区。从这个意义上说，社区并不意味着社交媒体粉丝、忠诚度计划或 CRM 数据。它指的是人们居住的现实世界社区（街道、城镇和城市）。即使在我们数字优先的世界中，这些社区对消费者的购买行为影响最大。它曾经是关于个人的——我们认为看起来相同的人，行为也相同。我们以同样的方式向他们进行营销，就像我们的竞争对手一样。当今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都专注于其社区。借助 Herdify 的 AI 技术，检测和监控您的社区，并像当今最成功的营销人员一样进行战略性增长。
Harviist
harviist.com
在 Harviist，我们相信，为了消除噪音，有效营销的未来在于真实、有机和值得信赖的推荐。为了利用客户推荐的力量，我们创建了一个简单且经济实惠的插件平台，您只需点击几下即可创建和跟踪推荐活动。 83% 的潜在客户相信朋友和家人的推荐，推荐客户的保留率高出 37%（尼尔森）。客户推荐营销通过提供使客户更容易谈论您的产品或服务的渠道和活动来促进和鼓励这些点对点推荐
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals 可以自动化您的推荐流程，创建品牌拥护者，并帮助您以更少的时间、成本和麻烦来发展业务。它与您已经使用的平台集成，自动执行耗时且令人沮丧的推荐流程，并将您的客户转变为品牌拥护者。我们利用尖端的自动化技术来释放推荐营销的不可思议的力量，围绕您的品牌引起轰动，并将满意的客户转变为直言不讳的品牌拥护者。 Genius Referrals 最适合需要更多动态解决方案和推荐计划流程自动化的品牌。我们为 B2B、B2C、SaaS、零售和企业提供端到端解决方案。
Affilae
affilae.com
Affilae 是一个联盟平台，使广告商、网络和买家能够创建自己的专用且安全的联盟网络。
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恢复废弃的购物车，赢回客户，并通过更好的电子邮件营销推动重复销售。轻松发送具有吸引力和转化率的电子邮件。
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ReferIn 是一种进入市场的工具，使销售团队能够通过热情地向客户介绍（而不是依赖于低转化率的冷外展）来建立渠道。 ReferIn 识别出在您的高管、投资者、顾问和员工网络中进行热情介绍的所有机会。这通常会释放您的 SDR/销售团队可能缺少的数百万美元的管道，现在只需点击几下即可执行！
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InviteReferrals 是最好的推荐软件，易于设置且价格实惠。 InviteReferrals 受到超过 10k 家企业和小型企业的信任，包括 Microsoft、Motorola、Foursquare、Dominos、Cola-cola、American Express、Sky、Mozilla 等几个名字 & 自 2009 年以来一直在开展活动 特点 -无限推荐 -GDPR 合规性 -支付管理 -钱包集成 -多种营销活动 -2 种方式满足 -模板支持 -自定义要求 -多语言 45+ -API 支持
Influence.io
influence.io
Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。
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适用于 SaaS 和电子商务业务的合作伙伴管理软件
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Loyoly.io
loyoly.io
我们认为，购置成本飙升是由过时的品牌对消费者营销模式造成的。是时候做出改变了。消费者正在寻求亲密感和信任，他们会向同行寻求产品推荐。传统的推荐计划可能会达不到要求，让您感觉与您的品牌脱节。这就是 Wiink 的用武之地。我们正在通过为品牌大使与品牌互动建立个性化空间来彻底改变推荐方法。他们可以执行任务，通过游戏化解锁奖励，并为您的品牌发展做出贡献。
Kickbooster
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强大而有效的#crowdfunding 解决方案，帮助项目创建者将他们的想法变为现实。💡 Kickbooster 将电子商务方面的丰富知识和经验引入众筹行业，帮助项目创建者将他们的想法转化为盈利业务或扩展他们现有的产品。 Kickbooster 的工具旨在帮助项目创建者充分实现众筹活动的好处，并成功从筹款过渡到销售。
Prefinery
prefinery.com
Prefinery 是一个病毒式客户获取平台，用于产品发布和口碑推荐计划。
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral 是一个基于应用程序的 SaaS 推荐平台，它结合了沟通、项目管理和参与工具，可推动高质量的推荐。 GTR 将管理客户线索和通信的集成仪表板与引人入胜的品牌移动应用程序相结合，使客户能够更轻松地积极推荐并快速获得他们的努力奖励。
Base AI
base.ai
Base 是一个 B2B 客户营销和宣传自动化平台，它使用 AI 使营销人员能够简化参与、生成客户参考、获得见解、捕获 VoC 和规模宣传。我们的平台使客户营销人员能够管理他们的计划并在每周不到 2 小时的时间内获得结果。在客户群的旅程中以情境方式与他们互动，无论是应用内/产品、社区、培训门户还是生命周期中的任何数字接触点。