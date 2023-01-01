通过使用 Fireberry，您可以通过用户友好的系统轻松管理您的所有业务需求。通过系统直接与您的客户沟通，并使用定制的对象和字段跟踪您需要的任何业务信息。让 Fireberry 为您提供自动化服务，您可以高效地自动化日常任务。使用人工智能助手生成的字段和响应，轻松对工单进行分类和响应。仪表板和报告将帮助您做出明智的决策以改善您的业务。 Google、Office 365 和 Facebook 等内置集成可帮助您将工作集中到一处。如果系统中尚未包含您需要的任何内容，您可以使用 API 轻松集成第三方。

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