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使用 WebCatalog 上“Fireberry”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

通过使用 Fireberry，您可以通过用户友好的系统轻松管理您的所有业务需求。通过系统直接与您的客户沟通，并使用定制的对象和字段跟踪您需要的任何业务信息。让 Fireberry 为您提供自动化服务，您可以高效地自动化日常任务。使用人工智能助手生成的字段和响应，轻松对工单进行分类和响应。仪表板和报告将帮助您做出明智的决策以改善您的业务。 Google、Office 365 和 Facebook 等内置集成可帮助您将工作集中到一处。如果系统中尚未包含您需要的任何内容，您可以使用 API 轻松集成第三方。

网站： fireberry.com

免责声明：WebCatalog 与“Fireberry”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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