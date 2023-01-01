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Fintel Connect 是领先的一体化联属营销平台、网络和代理机构，专为金融科技公司和银行打造。借助 Fintel，金融品牌拥有了通过联属营销和影响者营销扩大客户获取规模所需的一切，包括专门的合作伙伴平台（+合规引擎）、由数千名专注于金融的联属公司和影响者组成的精心策划的网络，以及负责管理和影响力的专家团队。扩大渠道规模。目前，我们为北美 90 多家金融科技公司、银行和信用合作社的合作伙伴计划提供支持，其中包括 Ramp、BMO 和 Live Oak Bank 等。要了解 Fintel Connect 如何为您的品牌实现可扩展的增长，请访问 www.fintelconnect.com。

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