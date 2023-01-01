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获得你应得的荣誉。即时申请结果。选购顶级民族品牌。 Fingerhut 是一家美国目录/在线零售商。 Fingerhut 由 William Fingerhut 和他的兄弟 Manny 于 1948 年创立，主营汽车座套。 1952 年，该公司将自己重新定位为邮购目录公司，并将其商品多元化，包括毛巾、盘子和工具。

网站： fingerhut.com

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