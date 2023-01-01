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Fieldlens 是唯一一款可以每周为您节省时间并把您繁忙的工作当早餐的免费工具。这是全面的现场协作。从实时观察到自动每日报告，再到遗留问题清单，Fieldlens 使项目团队能够获得相同的视图，以便他们可以实时详细了解项目。
网站： fieldlens.com
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