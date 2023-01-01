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富达投资公司（Fidelity Investments Inc.），通常简称为Fidelity，早期称为Fidelity Management & Research或FMR，是一家美国跨国金融服务公司，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司成立于 1946 年，是全球最大的资产管理公司之一，截至 2020 年 6 月管理资产达 3.3 万亿美元，客户总资产价值达 8.3 万亿美元。富达投资经营一家经纪公司，管理众多共同基金，提供基金分销和投资建议、退休服务、指数基金、财富管理、加密货币、证券执行和清算以及人寿保险。

网站： fidelity.com

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