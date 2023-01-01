替代项 - Feedbeo

Goosechase

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对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。