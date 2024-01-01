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Fastory 是一家尖端营销技术公司，提供领先的移动优先营销套件。该交钥匙解决方案使企业能够以创造性的方式吸引、参与和转化对其业务重要的人员，从而提升其营销活动水平。 打造有意义的移动优先体验从未如此简单，垂直视频标题、沉浸式游戏和潜在客户生成聊天机器人的增强，与传统登陆页面和促销相比，转化率高达两倍。 Fastory.io 为营销人员提供了一个重要的平台，可以轻松实现大量与社交媒体集成的促销游戏，并从中获取价值。该解决方案自推出以来一直追求绩效，提供了强大的工具来收集和分析数据，从而提高企业营销情报，同时满足其可见性、承诺和忠诚度的目标。

目录:

Business
抽奖软件
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