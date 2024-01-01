替代项 - EZ360 Cloud
Contentful
contentful.com
利用现代内容平台更快地启动。 这是管理内容最简单、最快的方法：集成您的工具。跨渠道发布。使用我们行业领先的应用程序框架解锁您的团队。
Contentstack
contentstack.com
您想要的数字体验无处不在 借助唯一由排名第一的无头 CMS 提供支持的全自动可组合 DXP，将您的业务拓展到更多地方
ManageXR
managexr.com
ManageXR是专为VR和AR设备设计的企业设备管理平台。随着越来越多的企业使用 XR 来培训员工、医生使用 XR 来治疗患者、学校使用 XR 来教授学生，组织在将其业务从早期试点扩展到组织范围内的解决方案时面临着重大障碍。 ManageXR 是核心基础设施，使组织能够扩展其 XR 部署。使用 ManageXR，管理员可以远程控制其 XR 设备群的各个方面，包括分发应用程序和文件、自定义主屏幕用户体验、跟踪设备运行状况和使用情况等等。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Slip.Stream
slip.stream
最大的免版税音乐库，包含 70,000 首歌曲和 65,000 种音效，按心情、流派、艺术家、内容类型和 AI 工具精心策划，可帮助您快速找到适合您内容的完美曲目。
Viar360
viar360.com
Viar360 是最直观的创作和发布平台，可减少从 360° 视频和照片创建高度引人入胜的沉浸式培训和学习体验所需的时间、精力和知识。 Viar360 可让您创建身临其境的学习场景，您的学习者可以在其设备上以“全景模式”或使用 VR 耳机以“虚拟现实”体验。 Viar360 使您可以导入 360° 媒体资产并添加热点、常规媒体文件、测验或其他互动元素，让学习者参与现实生活场景。通过Viar360，您可以进行“虚拟游览”、“代入X”、培训“安全演习”、体验“危机管理”等等。
Headjack
headjack.io
Headjack 是一个面向 360 度视频制作者的应用程序创建和内容管理平台。受 Wordpress 的启发，Headjack 允许非技术用户轻松创建和管理在所有当前可用的 VR 耳机上运行的独立 VR 应用程序，同时还使开发人员能够使用 Headjack 的 Unity API 根据自己的喜好调整源代码。
ArborXR
arborxr.com
ArborXR 是一个 AR & VR 设备管理平台。 90 个国家/地区的 2000 多家公司已在使用 ArborXR 来管理其 VR 和 AR 车队。借助 ArborXR，您可以管理设备、远程部署内容和更新，以及控制用户在耳机中可以看到的内容和执行的操作。 ArborXR 采用企业级安全性构建，并与数十家财富 500 强公司密切合作。
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一个 3D 资产管理平台，可供开发人员和公司在整个组织内外实时存储、保护和共享 3D 内容。我们提供 3D 优先的内容管理系统 (CMS) 和交付网络 (CDN)、资产压缩和转换工具以及可扩展的 BaaS 基础设施，使开发人员和组织能够跨平台实时管理、处理和流式传输其 3D 内容设备。我们为超过 100,000 名用户提供服务，他们使用我们的平台创建实时 3D 体验（用于医疗保健、娱乐、零售、游戏、营销、培训等）并管理他们的交互式内容并发现、处理和共享 3D 资产团队及其他。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 通过在工作现场提供全息数据的精确对齐，利用混合现实进行项目协调，使工作人员能够检查叠加在物理环境中的模型。