替代项 - Exploratory
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美国互联网公司，总部位于加利福尼亚州雷德伍德城。该公司专注于为企业提供云内容管理和文件共享服务。官方客户端和应用程序可用于 Windows、macOS 和多个移动平台。盒子成立于2005年。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Deepnote
deepnote.com
为数据科学家和研究人员管理笔记本。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Obviously AI
obviously.ai
运行数据科学的整个过程 - 构建机器学习算法、解释结果和预测结果，只需单击一下即可完成。
Observable
observablehq.com
探索、分析和解释数据。作为一个团队。 发现新见解、回答更多问题并做出更好的决策。
Lightning AI
lightning.ai
PyTorch，快如闪电 - 团队可以轻松构建 AI 的平台。
RunLve
web.runlve.com
Runlve 处于人工智能革命的中心。 Runlve 提供数据科学工具、MLOps 以及数据和模型管理，为我们的客户和社区提供 AI 功能，以推动他们的项目向前发展。
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也写作 opentext）是一家开发和销售企业信息管理 (EIM) 软件的加拿大公司。OpenText 总部位于加拿大安大略省滑铁卢，是截至 2014 年加拿大最大的软件公司，被公认为加拿大百强雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 软件应用程序为大型公司、政府机构和专业服务公司管理内容或非结构化数据。 OpenText 的产品旨在满足信息管理要求，包括管理大量内容、遵守监管要求以及移动和在线体验管理。OpenText 在全球拥有超过 14,000 名员工，是一家在纳斯达克 (OTEX) 上市的上市公司和多伦多...
Hex
hex.tech
Hex 是一个用于数据科学和分析的现代数据平台。协作笔记本、精美的数据应用程序和企业级安全性。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
mindsdb
mindsdb.com
数据库中的 NLP。 只需几行 SQL 即可将 OpenAI 的 GPT 和 Hugging Face 模型的强大功能应用于数据库中的文本数据
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Akkio
akkio.com
分析师的预测人工智能。 通过快速洞察和轻松预测，为您的运营带来竞争优势。无需编码。
Dataiku
dataiku.com
Dataiku是一家人工智能（AI）和机器学习公司，成立于2013年。2019年12月，Dataiku宣布Alphabet Inc.资助的后期成长风险投资基金CapitalG作为投资者加入Dataiku，并宣布获得独角兽地位，估值14亿美元。 Dataiku 目前在纽约、巴黎、伦敦、慕尼黑、悉尼、新加坡和迪拜设有办事处，在全球拥有 500 多名员工。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
DagsHub
dagshub.com
DAGsHub 是人们创建数据科学项目的地方。使用 DAGsHub 发现、复制并为您喜爱的数据科学项目做出贡献。
Bitdeer
bitdeer.com
Bitdeer是全球领先的矿机共享服务平台，为用户提供全方位的加密货币挖矿和云托管解决方案。它是世界上第一个为最小的 1 TH 提供真正计算能力的平台。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Qlik
qlik.com
Qlik® 帮助您使用数据解决问题、实现新目标并满足关键业务需求。一切都从这里开始。与支持您的人工智能战略的数据集成和分析解决方案行业领导者合作。
TensorFlow
tensorflow.org
TensorFlow 是一个用于机器学习和人工智能的免费开源软件库。它可用于一系列任务，但特别关注深度神经网络的训练和推理。它是由 Google Brain 团队开发的，供 Google 内部研究和生产使用。
Anaconda
anaconda.com
Anaconda 拥有超过 4500 万用户和 25 万个组织使用该平台，是世界上最受欢迎的数据科学平台，也是现代人工智能开发的基础。该公司率先将 Python 用于数据科学，拥护其充满活力的社区，并继续管理开源项目，使未来的人工智能创新成为可能。 我们的企业级和工作站解决方案使世界各地的企业、研究和学术机构能够利用开源的力量来获得竞争优势、开创性的研究和一个更美好的世界。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等传统 SQL 编辑器的演变。我们为希望节省时间、提高数据准确性、更快地入职新员工以及快速为业务提供见解的数据中心团队提供美观、现代的 SQL 编辑器。借助 PopSQL，用户可以轻松了解其数据模型、编写版本控制的 SQL、与现场协作、在图表和仪表板中可视化数据、安排报告、共享结果以及组织搜索和发现的基础查询。即使您的团队已经在利用大型 BI 工具（例如 Tableau 或 Looker）或 SQL 编辑器的大杂烩，PopSQL 也可以在您的 SQL 高级用户、初级分析师，甚至是渴望数据洞察力的技术水平较低的利益相关者之间实现...
Chooch
chooch.ai
Chooch 的计算机视觉解决方案可帮助企业自动对其视频和图像数据进行视觉审查，以检测和理解最细微的视觉元素的重要性 - 所有这些都是实时提供可操作的见解以推动业务决策。
Sensetime
sensetime.com
致力于发展创新人工智能技术，为经济、社会和人类发展做出积极贡献。
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai 是领先的开源生成式 AI 和机器学习平台提供商，其使命是实现 AI 民主化。它将 30 位 Kaggle 大师的技术实力提炼成简单的 AI 云产品，用于生成 AI 和机器学习，解决强大的问题。客户、社区和合作伙伴是 H2O.ai 的战略投资者，致力于构建利用 AI 造福人类的长期愿景。 H2O.ai 的分布式 ML H2O-3、autoML Driverless AI、Hydrogen Torch 和 Document AI 人工智能引擎已经改变了超过 20,000 个全球组织以及超过一半的财富 500 强和家喻户晓的品牌，包括 AT&T、澳大利亚联邦银行、PayPal、Chi...
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。