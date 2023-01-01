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网站：expivi.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Expivi”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

无论是在桌面还是移动设备上，您都可以在自己的浏览器中通过 3D 可视化和个性化产品来创造令人惊叹的因素，从而提高您的销售额。旋转产品并放大产品以获得纹理、细节和质量的“感觉”的能力将显着提高客户参与度。 Expivi 作为插件在大多数平台上无缝链接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您还可以将 Expivi 与您的 ERP 软件链接。使用 WebAR 进行扩展：Expivi 为您的客户提供无缝、直观的增强现实体验。只需单击一下，您的客户就可以在他们的移动设备上查看定制产品。无需额外的插件或工作，因为它已经在 Expivi 的平台内！您的客户扫描周围环境，将产品放入其中，然后可以立即查看产品。

网站： expivi.com

免责声明：WebCatalog 与“Expivi”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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