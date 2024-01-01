替代项 - Expert.ai Developer

Gurobi

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Gurobi 生产世界上最快、最强大的数学优化求解器 – Gurobi Optimizer – 40 多个不同行业的领先全球公司使用它来快速解决复杂的现实问题并做出自动化决策，以优化其效率和盈利能力。 作为数学优化软件的市场领导者，我们的目标不仅是提供最好的求解器，而且还提供最好的支持——以便公司能够充分利用数学优化的力量（单独或与机器等其他人工智能技术相结合）学习）来推动最佳的业务决策和结果。 Gurobi 成立于 2008 年，业务遍及美国、欧洲和亚洲，在全球拥有超过 2,500 家客户，其中包括 SAP。法航、Uber 和国家橄榄球联盟 (NFL)。