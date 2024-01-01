替代项 - ExhibitDay
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款在线餐饮和活动管理软件，可增加餐厅、酒店和独特场所的销售额并简化预订。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
Eventeny
eventeny.com
您有一个事件管理系统！在一个方便的地方轻松管理现场活动、混合活动和在线活动中的所有事项！
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是领先的基于云的活动管理软件，可帮助品牌简化和集中活动策划和营销的所有核心流程。财富 500 强公司和高增长初创公司将我们用作全公司范围的活动跟踪系统来管理赞助、贸易展览、会议、内部活动等。该软件是根据多年的活动营销领域经验而构建的。迄今为止，我们的团队已共同策划和管理了 2,000 多场各种类型和规模的活动。
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics 现已更名为 Map D——最简单的销售和举办下一场活动的解决方案。使用 Map D 让展位销售变得轻而易举，并将复杂的活动物流从您的待办事项列表中剔除。在可用的最简单的解决方案中管理和执行任何类型的活动所需的所有活动规划功能。
Grip Events
grip.events
Grip 是专为业务关系而构建的人工智能驱动的活动平台。它可以帮助 SXSW、RX 和 Clarion Events 等活动组织者建立、维护和跟踪多个活动参与者之间的关系。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Groupize
groupize.com
Groupize 是现代会议管理的首选解决方案。 Groupize 是一个专为各种规模的团体、会议和活动而设计的易于使用的综合平台，将差旅、支出和合规性统一起来，同时为策划者和与会者提供令人惊叹的体验。 Groupize 支持各种规模的会议，将规划和组织、旅行物流、支出管理和注意义务集中在一个任何人都易于使用的便捷平台上。无论是会议、场外销售、小型公司会议、培训和入职静修、招聘和宾客旅行，还是项目和团队旅行，Groupize 都涵盖广泛的用例，因此公司可以将其会议管理整合到一个地方。从采购到与会者管理和登记，到注意义务跟踪，再到综合旅行预订，基于云的平台可自动化并简化企业会议和活动规划的后勤工...
Planning Pod
planningpod.com
适用于活动策划者和场地的排名第一的一体化活动管理软件。 了解超过 20K 专业人士如何利用我们完整的在线活动管理软件每月节省 62 多个小时并简化流程和通信
EventCreate
eventcreate.com
在几分钟内创建一个漂亮的活动网站。建立活动网站、收集注册、出售门票并在线宣传您的活动。可靠、安全。受到全球超过 1,000,000 人的信赖，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的规划者。
Event Staff
eventstaffapp.com
快速找出谁有空工作，通过短信联系您的员工，通过打卡跟踪时间，并与薪资服务集成。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Explara
explara.com
Explara 帮助创意企业家和小型企业通过活动、在线销售、社区和众筹获利。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize 是进行论文征集、日程安排和演讲者管理的智能方式。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro 是一款简单易用的日程安排软件，专为零工经济中的活动专业人士量身定制。由于员工必须“邀请”并“接受”每项工作，因此普通的日程安排工具不起作用。我们的软件允许您创建活动，我们会邀请您的员工，同时监控他们的反应。 Quickstaff Pro 还允许您创建轮班和自定义角色。您可以将重复作业保存为模板，并直接在应用程序中添加注释、说明和附件。我们的仪表板和日历为您提供即将发生的事件的快照，并为每个事件提供红色/黄色/绿色指示器，让您一目了然地知道自己所处的位置。 Quickstaff Pro 提供 14 天无风险试用，可随时取消。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 网站上组织无限量的活动，并以您所在的国家/地区和货币免费出售无限量的付费门票。
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net 让每个人都能更轻松地组织非凡的活动。我们的活动软件拥有您规划真正难忘的活动所需的一切工具 - 一切都在一个方便的地方！我们的平台可让您发现世界上最好的活动供应商和场地。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基于网络的软件，专为各种规模的活动经理、供应商和设计师而设计。
Event Logic
eventlogic.se
在日益数字化的世界中，我们相信挑战和改变人们寻找、计划和举办会议、活动和大会的方式。为此，我们确保了解活动策划者及其组织在努力创建人与人之间成功会议的过程中面临的最困难的挑战。这催生了 Event Logic，这是一个帮助活动策划者规划、寻找和比较供应商以获得最佳价格和预订结果的平台。
Reposite
reposite.io
Reposite 是行业领先的规划工具，可促进供应商发现并简化团队规划人员的协调。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！