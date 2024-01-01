替代项 - Exclaimer
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的美国公司，允许组织管理电子协议。作为 DocuSign 协议云的一部分，DocuSign 提供电子签名，这是一种在不同设备上进行电子签名的方式。 DocuSign 声称其在 180 多个国家/地区拥有超过 475,000 名客户和数亿用户。 DocuSign 处理的签名符合美国 ESIGN 法案和欧盟 eIDAS 法规，包括欧盟高级签名和欧盟合格签名。2018 年 4 月，DocuSign 申请首次公开募股。 IPO时，最大股东是风险投资公司Sigma Partners、Ignition Partners、Frazier Tech...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
Zoho Sign
zoho.com
使用 Zoho 的电子签名软件以完全安全性和可靠性在线对业务文档进行数字签名。通过简单的电子签名文档工作流程实现交易自动化。 Zoho Sign 可轻松与 Zoho 应用程序集成，包括 Zoho CRM、Zoho People、Zoho Recruit、Zoho Forms 以及其他第三方应用程序（例如 Office 365、G Suite 和 Microsoft Teams）。
DocHub
dochub.com
在线签署 PDF 文档、请求电子签名并发送可重复使用的 PDF 模板。它是浏览器中的 PDF 编辑器，与 Google 和 Gmail 集成。立即免费注册。
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign（以前称为 Dropbox Sign）是发送、接收和管理具有法律约束力的电子签名的最简单方法。免费尝试！
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Signaturely
signaturely.com
立即上传文档并在几分钟内获得合法签名。 Signaturely是一款免费的电子签名软件，让签名变得超级简单。
SignEasy
signeasy.com
SignEasy 是一种基于云的解决方案，用于电子签名和填写文档或从手机、平板电脑或计算机获取文档签名。使用 SignEasy 完成的签名符合 ESIGN 法案以及 eIDAS 和欧洲指令 (EC/1999/93)。
Formstack
formstack.com
通过强大的工作场所生产力工具，使您的组织能够数字化和自动化工作流程。立即探索我们的工作流程自动化解决方案。
WiseStamp
wisestamp.com
使用我们屡获殊荣的签名生成器制作精美的定制电子邮件签名。轻松创建和编辑您的电子邮件签名 - 免费
signNow
signnow.com
可随您的工作流程扩展的电子签名。 使用 signNow（airSlate Business Cloud 的一部分）创建和扩展电子签名工作流程。签署和发送用于签署的文档、生成协议、谈判合同、接受付款以及自动化业务流程。
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler 是 Apple Mail、Gmail 和 Outlook 的电子邮件软件扩展插件，可帮助您保持高效和专业。
Encyro
encyro.com
Encyro 允许您将安全文件发送到任何电子邮件地址。不再浪费时间邀请客户、设置共享文件夹或配置权限。接收来自客户的安全消息和文件，无需要求他们登录。 Encyro 是唯一一家电子签名提供商，可让您在手机上绘制签名，同时查看文档以在计算机上签名（通过扫描二维码）。请求具有增强保护的电子签名，包括基于短信的访问代码和登录选项。在自定义上传页面上展示您的品牌。让客户使用免费的 Encyro 帐户与其他人安全地通信，从而提高您在客户中的知名度。确保客户数据安全并遵守 HIPAA、GLBA、FINRA、IRS、GDPR 和其他客户数据隐私监管要求。从浏览器或 Microsoft Outlook（使用免...
Nitro
gonitro.com
Nitro 是 PDF 软件、文档管理和电子签名领域的全球 SaaS 领导者。 Nitro 的生产力平台包括强大的 PDF 工具、数字工作流程、高度安全的电子签名和身份验证功能。其行业领先的商业智能和分析产品可衡量投资回报率并量化可持续发展工作，所有这些都得到一流的客户成功和变革管理支持团队的支持。 Nitro 在 157 个国家/地区拥有超过 300 万授权用户和 13,000 多家企业客户，为财富 500 强企业中 68% 的客户提供服务，对此深感自豪。
Foxit eSign
foxit.com
福昕拥有超过 6.5 亿用户，已向超过 425,000 家客户销售产品，其中包括中小型企业到跨国企业，遍布全球 200 多个国家。 Foxit eSign 是一项具有法律约束力的电子签名服务，用于准备和收集重要的签名文档。它提供了完整的电子签名解决方案 - 上传文档、创建模板、添加收件人并发送。 Foxit eSign 自动化工作流程，提供无缝流程，允许用户使用浏览器发送、签名、跟踪和管理签名流程。完成后，您将获得一份经过合法签署的文件的防篡改存档。无论是通过网络还是移动设备，生成协议并将其发送出去进行电子签名都是快速、轻松的。 Foxit eSign 软件提供的一些有用功能包括： • 可重复...
Skribble
skribble.com
使用 Skribble 进行电子签名。在全球范围内合法有效，安全托管在瑞士。
Eversign
eversign.com
在工作、在家或外出时具有法律约束力的电子签名。 在线安全批准、交付和签署文件。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Concord
concordnow.com
Concord 是最简单的合同管理平台，可用于协作、管理、设计和存储协议。
Sertifi
sertifi.net
Sertifi 提供最快、最安全的方式来完成业务，从具有法律约束力的电子签名到安全的在线支付捕获和安全的在线信用卡授权捕获。全球数以千计的公司相信 Sertifi 能够更快地完成业务、快速确认收入、增强安全性和合规性以及实现无纸化。
BoldSign
boldsign.com
BoldSign 是一款现代电子签名应用程序，可以快速、简单、安全且经济高效地发送文档以进行具有法律约束力的签名。对于那些希望将数字签名集成到自己的应用程序中的人来说，其易于使用的 API 是量身定制的。凭借 Syncfusion 20 年为开发人员提供强大 API 的经验，BoldSign 充分利用该公司在该领域的深厚专业知识，提供直观的用户界面、广泛的定制可能性以及对技术支持和持续产品改进的承诺。没有任何。企业选择 BoldSign 的 5 个理由： * 透明、可扩展的定价以及慷慨的计划限制。完整详情请参见 https://www.boldsign.com/pricing/。 * 注重 U...
eSignly
esignly.com
Esignly 是市场上领先的电子签名解决方案，可轻松、高效、安全地签署电子文档。各种规模和行业的企业都可以随时随地在任何设备上进行访问，正在用 Esignly 的电子签名取代手动的纸质签名方法。
SignRequest
signrequest.com
自己签名或让文件签名。简单、安全、具有法律约束力且免费。
DottedSign
dottedsign.com
在网络、iOS 和 Android 设备上使用 DottedSign 以合法可执行的方式在线签署文档。今天就捕获您的第一个电子签名！
Signwell
signwell.com
SignWell（以前称为 Docsketch）。 让您轻松签署文档，从而将周转时间缩短一半。 SignWell 是一种电子签名工具，可用于具有法律约束力的签名和更快的文档签名。
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
使用 NEWOLDSTAMP 的电子邮件签名生成器创建和管理电子邮件签名。根据您的品牌定制电子邮件签名模板。
StampyMail
stampymail.com
StampyMail 是一个 Web 平台，可通过任何 PC 或移动设备以集中、快速且直观的方式为任何组织创建、管理和显示电子邮件签名。与任何电子邮件解决方案集成（Microsoft 365、Google Workspace、G Mail、Outlook、Thunderbird、Exchange）。此外，它还是一种销售、沟通和营销工具。它允许您向签名添加动态内容，自动部署不同的横幅以将流量重定向到登陆、市场或电子商务。此外，它还实时衡量活动的影响。
Workiro
workiro.com
下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
Signority
signority.com
Signority 是一种电子签名和文档工作流程自动化管理工具，可取代打印-签名-扫描流程。 Signority 成立于 2010 年，符合 HIPAA 标准，是北美医疗保健、人力资源、非营利组织和教育领域领先的电子签名提供商。借助模板、批量签名和批量签名等节省时间的功能，您可以将一天的时间集中在您必须做的事情上。我们行业领先的支持以人为中心，而不是以机器人为中心。因此，当您急需帮助时，您可以与现场人员交谈。而且，由于 Signority 非常易于使用，因此入职培训非常简单，并且可以在一天内完成。另外，如果您的团队需要培训，通常可以在 10 个工作日内安排。
SignHouse
usesignhouse.com
SignHouse 是一个免费、现代且简单的电子签名解决方案。除了免费计划外，我们还提供终身优惠，这使我们有别于 90% 以上的其他电子签名应用程序。您无需为 DocuSign 等过时的应用程序支付月费，只需永远为 SignHouse 支付一次费用，并加入由像您这样的人组成的社区。