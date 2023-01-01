替代项 - Evisort

Lexion

lexion.ai

Lexion 是一个功能强大、简单的合同管理平台，通过在按照您的方式工作的系统中简化和集中合同流程，帮助每个团队更快地开展更多业务。从一个集中式仪表板管理所有端到端交易操作，任何团队都可以立即使用简单的电子邮件驱动的接收和工作流程，直观的无代码自动化来简化流程和工作流程，以及行业领先的实用人工智能，可以读取合同自动跟踪关键条款、生成报告等。我们在微软联合创始人 Paul Allen 的人工智能研究所 (AI2) 建立了 Lexion。凭借来自微软、Facebook、谷歌和亚马逊的顶尖且经验丰富的团队，我们建立了一家公司，CB Insights 连续两年将其评为全球最有前途的人工智能法律科技初创...