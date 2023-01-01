替代项 - Eventify
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Balloon
balloon.app
一个由研究支持的平台，通过消除群体思维和放大声音来释放想法和反馈。会议时间减少 70%。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Remo
remo.co
使用 Remo 将真实的在线体验带入生活。 ✓ 所有类型的活动 ✓ 互动内容 ✓ 赞助横幅 ✓ 4 倍的参与度。
Meetaway
meetaway.com
Meetaway is a virtual event platform that makes it easy and simple for event organizers to bring their audience together, network, and build meaningful relationships. Meetaway helps your attendees meet the people they want to meet. hen setting up an event, organizers can set up matching criteria tha...
Deal Room Events Organizer
dealroomevents.com
We make the complex simple. Deal Room is your simple all-in-one event management platform for in-person, virtual and hybrid events. Simply organise. Simply customise. Simply network. -Best networking experience with comprehensive functionalities -Built-in features and integrations-Virtual, hybrid a...
Deal Room Events Participant
dealroomevents.com
We make the complex simple. Deal Room is your simple all-in-one event management platform for in-person, virtual and hybrid events. Simply organise. Simply customise. Simply network. -Best networking experience with comprehensive functionalities -Built-in features and integrations-Virtual, hybrid a...
Virbela
virbela.com
Virbela builds engaging virtual worlds for remote work, learning, and events. Founded in 2012 by a team of behavioral psychologists, Virbela’s mission is to help organizations and people thrive in a remote-first future. With immersive 3D spaces that are deeply social and collaborative, Virbela bring...
Dryfta
dryfta.com
Too many tools, Too much chaos? Get Dryfta, the all-in-one event platform that event organizers use to collect proposals & talks, sell tickets online, create interactive program schedule, host virtual meetings, and boost attendee engagement with a full-featured networking app.
streamGo
streamgo.events
We Want To Be Different. We started streamGo to make online events better. Better for brands and better for attendees. For a long time online events meant that presenters had to spend more time learning systems than learning their content. Attendees would have to download and install programs to wat...
Prosple
prosple.com
Prosple’s helps over 4 million students and recent graduates across the Asia Pacific region. We work with over 180 career service teams across the Asia Pacific region to connect their students to thousands of local and international opportunities and help provide high-quality career preparation cont...
Haia
haia.live
You're right. There are some great video conferencing solutions, for events - think Haia. The biggest problem in online and hybrid events is attendee engagement leading to a poor user experience - it is difficult to navigate or engage at an event. No event platforms have really mastered this yet. Un...
ExpoSim
exposim.io
ExpoSim is an innovative virtual event platform with interactive features that help you host engaging events. With customizable 3D virtual booths, live chat and video, and detailed reports on visitor engagement, ExpoSim is perfect for hosting virtual expos, trade shows, and more. Our primary value l...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom is the next evolution in digital collaboration and engagement – a fully customizable 3D environment built for all your virtual requirements. The new world of work is not the 2D video conferencing hell you've been trapped in. It's an immersive digital experience that empowers connection, co...
Talentspace
talentspace.io
Talentspace is a virtual and hybrid recruiting events platform. With its user-centric and video-first design, Talentspace allows employers, career centers and workforce boards to host immersive and memorable career events.
myOnvent
myonvent.com
myOnvent is a comprehensive and innovative online event and community platform with extensive experience hosting a wide variety of events online or as a hybrid component to in-person events (academic conferences, expos and fairs, virtual conferences, and more). myOnvent's platform can be used as a o...
Premier Virtual
premiervirtual.com
The Premier Virtual platform allows organizations to transform their hiring into a seamless virtual process. Our all-in-one virtual recruitment suite will give you the flexibility to host online job fairs, and offer 24/7 access to job seekers looking to connect. The platform has helped over 60,000 e...
Engagez
engagez.com
Engagez 是首屈一指的一体化数字互动平台之一，适用于需要吸引潜在客户、客户、合作伙伴和员工参与营销、销售、培训和教育业务计划的企业。一个平台，让您身临其境：虚拟活动、混合活动、一对一会议、结构化网络、贸易展览、社交学习、销售会议、招聘会、直播、网络研讨会、人员参与高度可定制、用户友好的数字和基于事件的混合平台。Engagez 是首屈一指的一体化数字参与平台之一，适用于需要吸引潜在客户、客户、合作伙伴和员工参与营销、销售、培训和教育业务计划的企业。一个平台，让您身临其境：虚拟活动、混合活动、一对一会议、结构化网络、贸易展览、社交学习、销售会议、招聘会、直播、网络研讨会、人员参与高度可定制、...
Chati
chati.com
灵活、高度可扩展的虚拟活动构建器，易于访问、身临其境，并且会让与会者对下一场活动感到兴奋。 Chati 拥有数十年举办虚拟活动的经验，提供成功举办精彩活动所需的所有工具。通过在 Chati 团队的支持下或通过我们的一系列模板为客户提供简单构建自己的虚拟体验的机会，您将找到最适合您需求的活动解决方案。
Social27
social27.com
Social27 为加速销售和建立社区的活动提供支持。举办有趣、安全且可在全球范围内扩展的虚拟、混合、现场活动和网络广播。 Social27 虚拟活动平台为与会者交流、赞助商和参展商展示以及无缝演讲者会议体验提供了最佳的虚拟和混合机会。赞助商和参展商：帮助赞助商和参展商创建自己的参展商展位微型网站，以激发兴奋并产生潜在客户。演讲者：让演讲者轻松发表令人惊叹的演示并与与会者联系 - 就像加入 Zoom 或 Teams 会议一样简单。与会者：利用我们推荐引擎的强大功能，使与会者可以与他们最关心的人员、赞助商和会议建立联系。请访问 Social27.com 了解更多信息，或与我们一起安排演示！
EventAct
eventact.com
Eventact 是一个事件管理 SaaS。 Eventact 使活动策划者能够创建和管理虚拟、混合和现场活动。 Eventact 包含管理活动所需的一切。模块包括注册、住宿、虚拟活动托管、活动网站构建器。虚拟参展商展位、潜在客户收集应用程序、活动签到和徽章打印应用程序。摘要管理、电子海报和虚拟电子海报。
Eventee
eventee.co
得益于移动和网络应用程序直观、美观的界面，我们的客户每次活动都能覆盖 70% 以上的用户群。 Eventee 功能使您能够高效管理活动、提高与会者参与度并改善整体活动体验。功能包括：活动安排、实时问题和民意调查、直播、研讨会预订、新闻源、网络、合作伙伴展示、自定义集成、自定义品牌、事件分析等。请访问 https://eventee.co 开始免费试用！
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Brella
brella.io
Brella 是领先的现场活动、混合活动和虚拟活动平台。世界领先的会议和展览信赖 Brella 为其活动提供相关内容、优质网络和创新创收机会。 Brella 细致的分析报告涵盖热门话题、买家意向、内容消费、网络和参与度，使活动组织者能够持续、轻松地向参展商、赞助商和合作伙伴提供可衡量的曝光度和透明的投资回报 (ROI)。我们的使命是让与会者齐聚一堂，参加难忘、相关且引人入胜的会议，作为这一使命的一部分，Brella 促进了数百万现场、虚拟和混合活动参与者之间的联系。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一个一体化平台，用于规划、执行和体验您梦想的面对面或虚拟活动。凭借令人惊叹的图像、定制颜色和独特的徽标，您的品牌形象将成为我们平台的延伸。无论是虚拟公司会议还是音乐节，我们都努力打造能够留下持久影响的活动。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是为研究人员和活动组织者提供的会议管理解决方案。借助 Fourwaves，您可以轻松管理从虚拟海报会议到全球会议的任何科学活动。一些功能包括： - 活动网站构建器 - 注册和支付工具 - 摘要管理 - 同行评审工具 - 混合/虚拟 Web 应用程序 - 虚拟海报会议 - 直观的组织者面板 为任何活动提供一体化解决方案，快速快捷以及 Fourwaves 全程的专业客户支持。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合活动平台，组织者可以在几分钟内从自己的网站举办活动。 Eventmix 为您提供所需的所有工具，不仅可以轻松举办活动并通过活动获利，还可以通过完全可定制的专用网络和参与区域保持观众的参与度。
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智能驱动的一体化活动管理软件，带有与会者 CRM。它提供活动应用程序、网站、注册、实时民意调查、调查、实时地图、多活动应用程序、潜在客户开发服务和与会者参与。 webMOBI 可帮助您体验更加优雅、简化且可定制的移动应用程序，适用于活动、节日、企业和大学校园。我们的尖端软件受到全球 100 个品牌的信赖，适用于企业活动、会议、贸易展览、内部/外部会议等。查看我们的游戏化和功能更丰富的平台，活动策划者只需使用我们的最佳活动应用程序生成器 -webMOBI 即可轻松吸引与会者。
Azavista
azavista.com
Azavista 是为旨在简化活动策划流程的企业活动组织者提供的解决方案。我们提供一整套适合您日历中任何活动的活动技术解决方案，帮助您提高效率、改善沟通和生产力并提高出席率。通过一系列广泛的模块和功能，用户可以通过一个界面设置多个活动、与 CRM 和营销自动化系统集成、管理注册、项目管理等。我们还提供签到应用程序和参与者活动应用程序，无需您的开发团队的帮助即可在几分钟内构建和自定义。我们创建了一个灵活、创新、易于使用的完整平台。轻松适应新的和不断变化的趋势和市场需求，这意味着策划者始终可以达到他们的活动期望。自 2011 年成立以来，成千上万的活动策划者使用我们的平台提高了效率和生产力，从而使...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
Attendease
attendease.com
用于企业活动和会议策划管理的尖端软件。 Attenease 是策划者和会议组织者的终极活动管理解决方案。从面对面到混合和虚拟，我们的平台涵盖了您活动生活方式的各个方面。通过我们的网站构建器、电子邮件营销和与会者注册进行无缝推广。掌控活动细节，从演讲者和参展商到日程安排和票务。 attendease 使每个人都能轻松创建和管理活动，它简化了流程，确保在几分钟内取得成功。 attendease 非常适合寻求以下服务的组织： ✔ 合理且可预测的技术成本，无意外费用 ✔ 简化与会者沟通，以吸引、通知和参与以推动成果 ✔ 在整个与会者旅程中提供一致的品牌体验 ✔ 轻松实现✔ 推动注册体验，提高转化率并减...
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一体化活动管理平台，可帮助大型企业创建独特的面对面、混合和虚拟活动。 Eventtia 的可定制功能和 API 集成使世界领先的公司能够有效管理与会者、创建引人入胜的电子邮件和短信活动并生成有价值的数据。迄今为止，Eventtia 已帮助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集团和 Pierre Fabre 集团等 7,200 多家客户在全球创建和组织了 30,000 多场活动。
Eventcube
eventcube.io
Eventcube 使活动组织者能够通过精美的活动管理技术创建有意义的虚拟、现场和混合活动，该技术可以在每个接触点进行完全定制和白色标签。借助 Eventcube，您可以构建品牌广播舞台，同时使用我们的广播和场地功能在观众之间托管网络会议室和私人一对一通话。我们正在恢复虚拟会议的社交功能。为此，我们为您的受众提供与人群联系并建立持久关系的空间——类似于传统的面对面活动，但带有社交网络的气息。自推出以来，Eventcube 已为全球超过 100,000 场活动提供支持，并为 TedX、TikTok、TK Maxx 和 Red Bull 等顶级品牌以及目标驱动的组织和节日提供服务。我们被 2021...
Canapii
canapii.com
Canapii 屡获殊荣的活动管理平台专为各种规模的组织而设计，旨在提供独特且引人入胜的面对面、混合和虚拟活动。从在线票务到现场签到，再到活动后分析，我们的数字工具和解决方案可让您简化整个活动组织——全部集中在一处。 Canapii 由充满激情的活动专业人士组成的全球团队组成，他们有着共同的价值观。我们关心在世界各地的客户和团队成员之间创造创新的活动体验、持久的关系和有意义的联系。
EventMobi
eventmobi.com
EventMobi 的端到端活动管理平台使活动组织者可以轻松规划、推广、货币化和提供引人入胜的虚拟、混合和现场活动体验。从网站、注册和屡获殊荣的活动应用程序，到虚拟空间和完全管理的在线活动制作，自 2009 年以来，EventMobi 平台已被 72 个国家/地区的 10,000 多名活动策划者使用。无论您举办一场活动还是数百场活动，我们的活动管理平台简化了您的工作流程，让您花更少的时间管理技术，而将更多的时间用于为与会者创造引人入胜的活动体验。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一个真正的端到端现场、虚拟和混合活动管理和参与平台。 PheedLoop 支持一切，从本地流媒体、虚拟展厅、徽章打印、注册、同步演讲者/参展商门户和即时移动应用程序，到现场签到、平面图、自动调查、本地视频网络和参展商/赞助商货币化系统。 PheedLoop 是终极简化的活动管理系统，可供各种类型和规模的活动使用，最多可容纳数万名参与者。 PheedLoop 主要为企业、协会、学术和政府客户提供服务，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一个从头开始构建的下一代活动营销平台，用于捕获、分析和利用前所未有的数据量，以显着改善活动和会议。作为真正的 SaaS 平台，RainFocus 通过单个仪表板简化了活动注册、内容管理、参展商激活和现场体验。节省时间、提高参与度并最大限度地提高每次活动的活动价值。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
Swoogo
swoogo.events
Swoogo 强调简单性、功能性和真正的 DIY 精神，是一个用户友好的活动管理平台，可帮助将来自任何地方的人们聚集在一起。 Swoogo 的超级功能是简化各类活动的组织方面，从注册和会议安排到活动后数据报告。 Swoogo 帮助活动营销人员直观地构建一个具有嵌入式注册、电子邮件自动化、赞助商门户和演讲者资源的网站。 Swoogo 是市场中不断增长的力量，是活动中的下一个大事件。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、潜在客户检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
ViewStub
viewstub.com
ViewStub 是一款交钥匙混合活动平台以及活动和体验软件。我们为活动票务和注册、直播视频和点播流媒体、营销和促销提供全方位的解决方案。客户可以使用 ViewStub 的白标软件直接从自己的网站出售门票、收集登记并举办虚拟活动和体验。我们还提供免费的活动市场，供您在全球范围内获利、直播和举办活动。 ViewStub 是商务会议、体育赛事、音乐节、音乐会以及任何希望将活动体验转变为混合方式的人士的完美解决方案。还在寻找传统的解决方案吗？ ViewStub 提供现场活动票务解决方案以及严格的虚拟选项。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使并不总是能够亲自会面。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
Brandlive
brandlive.com
利用 Brandlive 这个打造提升视频体验的平台，将电视的魔力带入您的网络研讨会、活动和会议。无论是每月的网络研讨会、产品发布会、投资者会议还是年度最大的活动，我们都可以帮助公司将任何规模和复杂性的项目从无聊变成值得一看的项目。 Brandlive 提供独特的软件和服务组合，使我们的客户能够创建令人难以置信的内容、体贴供应商并减少支出，同时推动最重要的受众采取行动。访问brandlive.com 了解更多信息。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他技术公司更了解会议行业的需求。我们成立于 1997 年，近 25 年来一直关注活动技术的脉搏。我们广泛的软件和服务套件在举办尖端活动的各个方面为活动组织者提供支持，无论是现场活动、虚拟活动还是混合活动。 Shocklogic 团队由充满活力、势不可挡的技术专家、协会专家和活动组织者组成，是我们最大的骄傲。我们由 20 多个国家/地区的员工组成，是一家具有全球视野的多元化公司，但我们对待客户和团队成员就像对待家人一样。我们是一家屡获殊荣的家族经营、以价值为中心的公司，拥有国际客户群，其中包括一些世界上最大、最复杂的组织。在 Shocklogic，您的活动就是我们的热情...
WorkCast
info.workcast.com
WorkCast 是一个基于云的平台，用于创建完全品牌化的网络研讨会、直播和虚拟活动。自 2008 年以来，我们一直在帮助出版业、金融科技、协会和教育领域的企业发展，让他们能够利用数字活动体验轻松地在真正的全球范围内与受众互动。我们的技术易于启动且功能强大，可为企业提供释放数字活动潜力所需的工具，并在每一步提供出色的支持。 WorkCast 的总部位于英国东北部，并在爱丁堡和西雅图设有办事处，为团队提供了国际影响力，并使 WorkCast 能够为世界各地的客户提供支持。欲了解更多信息，请访问 https://info.workcast.com。
InEvent
inevent.com
InEvent 由活动专业人士和 A/V 专家组成，他们致力于突破网络研讨会和活动技术的界限。我们的产品为企业公司提供卓越的体验，赋予他们白标解决方案，通过软件和硬件解决方案创建面对面、虚拟和混合活动。所有这些都由专门的 24/7 客户服务支持，100% 都是人类。 InEvent 集成平台包括酒店和住宿、旅行和物流、网络广播、实时参与、顺利注册、动态网络、强大的营销自动化、定制网站和移动应用程序、实时分析、高性能信标和 100 多个其他功能，提供互动和沉浸式体验。我们已成功为超过 50,000 场活动和网络研讨会提供服务，全球与会者超过 200 万，流媒体时长超过 60 多万分钟。无论您是举...