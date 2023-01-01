替代项 - Eventeny
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
Aisle Planner
aisleplanner.com
适合现代活动专业人士的简单、强大且完整的软件解决方案。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款在线餐饮和活动管理软件，可增加餐厅、酒店和独特场所的销售额并简化预订。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是一款面向贸易展览管理者、参展商和活动团队的贸易展览规划、项目管理和协作工具。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 让您可以无忧地创建、主持和共享网络研讨会。立即开始，在 10 秒内创建您的第一个网络研讨会。
Event Staff
eventstaffapp.com
快速找出谁有空工作，通过短信联系您的员工，通过打卡跟踪时间，并与薪资服务集成。
AnyRoad
anyroad.com
领先的体验式营销平台，用于运营和优化活动和体验、提高品牌忠诚度并提高投资回报率。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Trybooking
trybooking.com
通过澳大利亚最受欢迎的活动预订系统在线销售门票。 从小型聚会到大型节日，我们的活动预订系统都能满足您的所有活动票务需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize 是进行论文征集、日程安排和演讲者管理的智能方式。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro 是一款简单易用的日程安排软件，专为零工经济中的活动专业人士量身定制。由于员工必须“邀请”并“接受”每项工作，因此普通的日程安排工具不起作用。我们的软件允许您创建活动，我们会邀请您的员工，同时监控他们的反应。 Quickstaff Pro 还允许您创建轮班和自定义角色。您可以将重复作业保存为模板，并直接在应用程序中添加注释、说明和附件。我们的仪表板和日历为您提供即将发生的事件的快照，并为每个事件提供红色/黄色/绿色指示器，让您一目了然地知道自己所处的位置。 Quickstaff Pro 提供 14 天无风险试用，可随时取消。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是领先的基于云的活动管理软件，可帮助品牌简化和集中活动策划和营销的所有核心流程。财富 500 强公司和高增长初创公司将我们用作全公司范围的活动跟踪系统来管理赞助、贸易展览、会议、内部活动等。该软件是根据多年的活动营销领域经验而构建的。迄今为止，我们的团队已共同策划和管理了 2,000 多场各种类型和规模的活动。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 网站上组织无限量的活动，并以您所在的国家/地区和货币免费出售无限量的付费门票。
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net 让每个人都能更轻松地组织非凡的活动。我们的活动软件拥有您规划真正难忘的活动所需的一切工具 - 一切都在一个方便的地方！我们的平台可让您发现世界上最好的活动供应商和场地。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基于网络的软件，专为各种规模的活动经理、供应商和设计师而设计。
Event Logic
eventlogic.se
在日益数字化的世界中，我们相信挑战和改变人们寻找、计划和举办会议、活动和大会的方式。为此，我们确保了解活动策划者及其组织在努力创建人与人之间成功会议的过程中面临的最困难的挑战。这催生了 Event Logic，这是一个帮助活动策划者规划、寻找和比较供应商以获得最佳价格和预订结果的平台。
Reposite
reposite.io
Reposite 是行业领先的规划工具，可促进供应商发现并简化团队规划人员的协调。
Joi
joi.events
在规划活动时，您是否会花费数小时手动更新电子表格和文档？如果答案是肯定的，那么你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除电子表格难题的活动策划软件。 Joi 独特的架构意味着您可以在几分钟内完成通常需要数小时才能完成的任务。构建和共享您的计划或议程、创建精美的网站和活动应用程序、管理任务、安排所有现场活动并轻松协作。所有这些的价格意味着您可以通过使用 Joi 来赚钱。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 通过与项目管理和协作功能无缝集成的实时分析来支持数据驱动的决策。 Slingshot 以全面的商业智能引擎为核心，为用户提供与其数据源和平台的直接链接，使他们能够提取有价值的见解，并将其转化为具有视觉吸引力的仪表板，可以轻松地在团队之间共享。将您的见解转化为行动，并通过强大的项目管理功能将任务与关键举措无缝结合，确保每个人都透明、清晰地按时完成任务。 Slingshot 提供对超过 75 个预构建、可自定义项目、工作区和仪表板模板的广泛库的访问，这些模板专为各种规模的团队、行业和部门而设计，可简化他们的日常运营。今天就开始使用 Slingshot！
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 财富 500 强企业信赖的领先在线票务和活动管理平台。轻松管理大大小小的活动，让您的品牌成为焦点。强大的功能包括电子邮件邀请、在线注册和回复、自定义数据收集、宾客名单管理、菜单首选项、子活动管理、活动隐私/排他性、拖放座位表、签到等等。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 为活动场地、餐饮公司和活动专业人士提供功能强大的在线活动策划和管理软件。活动策划 – 不必担心 Word 文档、电子邮件以及在不同地方查找信息。 MICE 通过完美概述您的所有活动信息、计划和文件，让您充满信心。预订小部件 – 通过您网站上的预订小部件，您可以 24/7 处理活动请求，客户可以整理她正在寻找的活动。一旦它进入您的收件箱，您的（数字）提案只需几分钟即可准备就绪。发票 – MICE 允许您只需点击几下即可发送活动发票，按照您想要的方式查看，并使发票变得轻而易举。它专为活动和酒店业而构建，原生支持每种产品的多种增值税率。消息 – MICE 会跟踪您与客...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics 现已更名为 Map D——最简单的销售和举办下一场活动的解决方案。使用 Map D 让展位销售变得轻而易举，并将复杂的活动物流从您的待办事项列表中剔除。在可用的最简单的解决方案中管理和执行任何类型的活动所需的所有活动规划功能。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直观的技术，让您可以轻松管理您的活动，同时为您的与会者提供更好、更有吸引力的体验。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时提供您实现价值最大化所需的数据和见解。以交互为核心，Evenium 使您能够创建动态的交互式学习环境，让参与者能够与内容、演讲者以及彼此进行实时互动。票务和注册 确保每个人（包括您自己）都能享受无缝的注册流程： • 在一个地方管理注册、票务和付款。 • 使用我们易于使用的网站构建器创建自定义活动网站。 • 演讲者和与会者均可轻松在线注册。 • 自动提醒、后续电子邮件和详细分析。活动管理 专注于为您的参与者提供引人入胜的体验，而我们则负责后勤工作：...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer（以前称为 InitLive）为计划和活动提供一体化的员工和志愿者管理解决方案。 Bloomerang Volunteer 的解决方案通过网络和移动应用程序简化了员工和志愿者的招募、日程安排、管理和通信。非常适合管理任何规模的员工和志愿者团队的组织、非营利组织和活动制作人。 Bloomerang Volunteer 是唯一可以支持活动人员管理和日常志愿者项目管理的平台。通过使用 Bloomerang Volunteer 实现运营自动化和改善运营，我们的客户可以扩大他们的计划和活动，扩展能力，同时减少管理时间，并依靠先进的数据报告来衡量他们的成功。 Blo...
Eventee
eventee.co
得益于移动和网络应用程序直观、美观的界面，我们的客户每次活动都能覆盖 70% 以上的用户群。 Eventee 功能使您能够高效管理活动、提高与会者参与度并改善整体活动体验。功能包括：活动安排、实时问题和民意调查、直播、研讨会预订、新闻源、网络、合作伙伴展示、自定义集成、自定义品牌、事件分析等。请访问 https://eventee.co 开始免费试用！
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 开始免费试用！无需信用卡。 Perfect Venue 通过提供易于使用且价格实惠的系统来简化活动销售流程，为独立餐厅、酒店集团和所有类型的场所提供帮助。 Perfect Venue 使我们的客户能够在一处无缝收集潜在客户、发送提案、管理可用性、生成 BEO 和接受付款。
Grip Events
grip.events
Grip 是专为业务关系而构建的人工智能驱动的活动平台。它可以帮助 SXSW、RX 和 Clarion Events 等活动组织者建立、维护和跟踪多个活动参与者之间的关系。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Groupize
groupize.com
Groupize 是现代会议管理的首选解决方案。 Groupize 是一个专为各种规模的团体、会议和活动而设计的易于使用的综合平台，将差旅、支出和合规性统一起来，同时为策划者和与会者提供令人惊叹的体验。 Groupize 支持各种规模的会议，将规划和组织、旅行物流、支出管理和注意义务集中在一个任何人都易于使用的便捷平台上。无论是会议、场外销售、小型公司会议、培训和入职静修、招聘和宾客旅行，还是项目和团队旅行，Groupize 都涵盖广泛的用例，因此公司可以将其会议管理整合到一个地方。从采购到与会者管理和登记，到注意义务跟踪，再到综合旅行预订，基于云的平台可自动化并简化企业会议和活动规划的后勤工...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款专为当今的活动策划者和组织者打造的一体化活动管理软件。无论您是小型志愿者团体还是专注于活动的大型组织，借助 ClearEvent，您都可以立即开始销售门票、接受付款并创建丰富的可定制注册表单。我们的移动活动应用程序可提供卓越的与会者体验，而我们的智能预算工具可让您的财务状况得到控制。通过有针对性的通信工具、轻松的日程表构建和发布以及强大的作业管理功能，最大限度地发挥您的活动潜力。享受自定义品牌的简单性、集中式联系人数据库的便利性以及顶级安全性和可访问性的保证。借助 ClearEvent，您的活动的各个方面都会得到简化、安全并为成功做好准备，并得到一流的客户支持的支持...
Eventmaker
eventmaker.com
Eventmaker 为 B2B 组织提供最全面的一体式活动管理软件 (EMS) 之一，以及致力于扩大参与度的专家团队。我们的平台为参与者创造了以多种有意义的方式进行联系和互动的机会，不仅是在每次活动之前、期间和之后，而且是全年。无论您管理公司活动、贸易展览还是社区聚会，我们都可以帮助您简化多个活动的组织，同时最大限度地提高参与度。 **关键数据** - 3M+ 用户 - 2022 年在平台上管理 2,300 场活动 - 500 多个客户 - 60 名员工 - 14 年经验
Delegia
delegia.se
Delegia Event 是一个活动系统，可帮助您管理从注册到监控的活动，并能够通过电子邮件和短信发出邀请、统计、付款处理等。
CrowdPass
crowdpass.co
CrowdPass 是第一个端到端活动管理解决方案，可确保活动安全、智能和高效。
eventPower
eventpower.com
eventPower 为活动制作者提供强大的定制在线和现场注册解决方案。该系统作为自助服务或定制的全方位服务解决方案提供。
run.events
run.events
run.events 是一款面向专业活动和会议组织者的全球人工智能驱动的 SaaS 企业管理软件。该解决方案旨在易于设置和使用，是一个基于云的事件管理平台，包含企业管理功能和事件管理组件，以及可在当今所有平台上使用的强大移动应用程序解决方案。该平台使客户能够创造有价值的亲身体验、发展有影响力的社区并扩大品牌，同时提供活动采购、注册、活动营销、差旅管理、潜在客户扫描和投资回报率报告等服务。可以合理地假设 run.events 将成为您运行业务所需的唯一软件解决方案。
POSH
posh.vip
活动营销变得简单。POSH 为活动组织者提供了一套工具来管理任何现场体验。
Cadence
eventcadence.com
Cadence 是一个一体化平台，用于规划、执行和体验您梦想的面对面或虚拟活动。凭借令人惊叹的图像、定制颜色和独特的徽标，您的品牌形象将成为我们平台的延伸。无论是虚拟公司会议还是音乐节，我们都努力打造能够留下持久影响的活动。
Brightly
brightlysoftware.com
Brightly 的 Event Manager™ 是一款基于云的一体化设施调度平台，可帮助团队安排、组织和推广组织的活动，确保团队拥有合适的工具来集中和自动化从开始到结束的流程。结束。在预算资金稀缺且成本回收计划可能对学校底线产生重大影响的世界中，活动管理器可以轻松跟踪和监控与活动相关的收入。从请求发起到成本回收分析，活动经理控制活动组织，确保积极的社区和与会者体验。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是为研究人员和活动组织者提供的会议管理解决方案。借助 Fourwaves，您可以轻松管理从虚拟海报会议到全球会议的任何科学活动。一些功能包括： - 活动网站构建器 - 注册和支付工具 - 摘要管理 - 同行评审工具 - 混合/虚拟 Web 应用程序 - 虚拟海报会议 - 直观的组织者面板 为任何活动提供一体化解决方案，快速快捷以及 Fourwaves 全程的专业客户支持。
Eventmix
eventmix.live
Eventmix 是一个易于使用的虚拟和混合活动平台，组织者可以在几分钟内从自己的网站举办活动。 Eventmix 为您提供所需的所有工具，不仅可以轻松举办活动并通过活动获利，还可以通过完全可定制的专用网络和参与区域保持观众的参与度。
Expo Pass
expopass.com
在世博会，我们通过 Expo Pass 活动技术平台使各种活动变得轻松。我们面向未来的技术为组织者提供了规划、跟踪和举办任何类型活动（无论是现场活动还是虚拟活动）的工具。我们直观的产品旨在让组织者能够立即投入使用。但这并不意味着我们永远遥不可及。从第一天起，我们就为每位客户配备一名专门的活动成功经理。这实际上只是我们说的一种方式：“我们知道你明白了。但如果你需要任何东西，我们总是在这里。”我们知道事件不仅仅是技术。事件是关于人的。我们已经帮助数百万人建立联系、交谈、欢笑和思考……随时打招呼。可用功能： 活动注册 博览会通行证 虚拟体验 签到 徽章打印 活动应用程序 出勤跟踪 线索检索
KonfHub
konfhub.com
KonfHub 简介：参与和有效活动的一站式平台 您是否厌倦了在多个平台之间周旋并努力有效地管理您的活动？ KonfHub 就是您的最佳选择——这是一款一体化活动管理解决方案，旨在简化您从开始到结束的活动组织流程。 KonfHub 具有广泛的强大功能和优势，是您举办成功且令人难忘的活动的首选平台。以下是 KonfHub 提供的一些令人惊叹的功能： 自动推荐竞赛：通过我们的自动推荐竞赛轻松提高您的活动注册量。 KonfHub 允许您设置推荐计划，激励与会者邀请他们的朋友和同事，从而扩大活动的影响范围并增加注册人数。无限的电子邮件活动和有限的 SMS 和 WhatsApp 消息：通过有针对性的电子...
webMOBI
webmobi.com
webMOBI 是新一代人工智能驱动的一体化活动管理软件，带有与会者 CRM。它提供活动应用程序、网站、注册、实时民意调查、调查、实时地图、多活动应用程序、潜在客户开发服务和与会者参与。 webMOBI 可帮助您体验更加优雅、简化且可定制的移动应用程序，适用于活动、节日、企业和大学校园。我们的尖端软件受到全球 100 个品牌的信赖，适用于企业活动、会议、贸易展览、内部/外部会议等。查看我们的游戏化和功能更丰富的平台，活动策划者只需使用我们的最佳活动应用程序生成器 -webMOBI 即可轻松吸引与会者。
Azavista
azavista.com
Azavista 是为旨在简化活动策划流程的企业活动组织者提供的解决方案。我们提供一整套适合您日历中任何活动的活动技术解决方案，帮助您提高效率、改善沟通和生产力并提高出席率。通过一系列广泛的模块和功能，用户可以通过一个界面设置多个活动、与 CRM 和营销自动化系统集成、管理注册、项目管理等。我们还提供签到应用程序和参与者活动应用程序，无需您的开发团队的帮助即可在几分钟内构建和自定义。我们创建了一个灵活、创新、易于使用的完整平台。轻松适应新的和不断变化的趋势和市场需求，这意味着策划者始终可以达到他们的活动期望。自 2011 年成立以来，成千上万的活动策划者使用我们的平台提高了效率和生产力，从而使...
Momice
momice.com
Momice 为活动专业人士提供活动软件和知识。 Momice 软件使活动专业人士能够优化所有现场、在线和混合活动的活动网站、注册、活动邮件、票务、观众互动、现场注册和活动评估（调查）。使用 Momice 可以节省时间，并可以避免手动完成这一切时发生的错误。植根于会展行业，莫米斯在过去的10年里积累了丰富的经验。这些知识在网络研讨会、白皮书、寻呼机、信息图表和现场培训课程中共享。 Momice 的功能包括： - 邮件（邀请、确认、提醒） - 注册（研讨会、额外嘉宾、受邀者名单） - 网站（定制设计、模板、白色标签） - 互动（聊天、投票、观众问题） - 门票（票务、电子门票、营销） - 签到和...
Planning Pod
planningpod.com
适用于活动策划者和场地的排名第一的一体化活动管理软件。 了解超过 20K 专业人士如何利用我们完整的在线活动管理软件每月节省 62 多个小时并简化流程和通信